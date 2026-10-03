Recuperaron en Dolores un tráiler robado en un establecimiento rural de Ayacucho

ZONALES





Una investigación iniciada a partir del robo de un tráiler en un establecimiento rural de Ayacucho permitió recuperar el vehículo durante un allanamiento realizado en la localidad de Dolores.





El procedimiento fue llevado adelante luego de distintas tareas investigativas que permitieron orientar la pesquisa hacia un domicilio ubicado en la zona de Irigoyen y Carranza, en Dolores. A partir de los elementos reunidos, la UFI N.º 8 de General Madariaga solicitó una orden de allanamiento y secuestro ante el Juzgado de Garantías N.º 2 del Departamento Judicial Dolores.





La medida fue concretada de manera conjunta por efectivos del CPR Ayacucho, CPR Dolores y el Grupo GAD Dolores, con resultado positivo. Durante el operativo encontraron un tráiler marca GPI, identificado con el número 406, cuya numeración permitió establecer que se trataba del mismo rodado denunciado como sustraído.





El hecho investigado se había iniciado en julio de 2025, cuando un contratista rural de 35 años denunció la desaparición del tráiler mientras se encontraba trabajando con maquinaria de cosecha en el establecimiento rural “La Marta”, en Ayacucho.





Tras más de un año de investigación, las tareas realizadas permitieron establecer una posible vinculación del vehículo con el domicilio allanado en Dolores y avanzar con la medida judicial que finalmente permitió recuperarlo.





Por disposición de la UFI N.º 8 de General Madariaga, se notificó al imputado de la formación de la causa y se dispuso su libertad en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal.





El tráiler recuperado quedó a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.