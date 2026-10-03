Le intentaron robar el auto en La Matanza, atropelló a uno de los ladrones y lo mató

Un hombre mató a un ladrón al acelerar su auto para evitar un robo frente a su casa en Lomas del Millón , partido de La Matanza. Ocurrió durante la noche del viernes en la calle Sargento Cabral; allí un grupo de delincuentes interceptó de modo abrupto a la víctima desde otro auto.

La víctima del asalto, identificada con las iniciales D.A.T. y de 61 años, atropelló al agresor al intentar escapar. El asaltante fallecido fue identificado por las autoridades locales como Ángel Nahuel Gilardoni , de 25 años.

Tras el impacto, sus cómplices lo subieron a la Volkswagen Suran gris en la que se movían y huyeron hacia la casa de la madre del joven , situada en Cochabamba al 1800, Villa Madero, para llevarle el cuerpo a la familia .

Un llamado al 911 por parte de los vecinos de la madre alertó a la policía sobre el ingreso del sospechoso al verlo ensangrentado e inconsciente a la propiedad. Poco después, el personal médico de una ambulancia comprobó la muerte del ladrón debido a las heridas sufridas, según reportó el medio local Oeste Noticias .

Las autoridades analizaron las imágenes de las cámaras de seguridad para reconstruir la secuencia que vinculó el asalto con el fallecimiento y el expediente quedó bajo la órbita del fiscal Dr. Claudio Fornaro. La investigación la lleva adelante la UFI de Homicidios de La Matanza.

De momento, el funcionario judicial no adoptó ninguna medida restrictiva contra el hombre de 61 años por considerar que accionó para escapar del ataque, según SM Noticias .

En paralelo, la dueña del coche usado por los asaltantes, identificada con las iniciales B.N.S., se presentó en la comisaría junto a su pareja. Ambos aseguraron que usaban el auto para viajes en aplicaciones como Uber y Didi , y que se lo alquilaron a Franco Abadie, de 27 años.

Según los dueños, Abadie les dijo por la mañana que tuvo un accidente de tránsito para justificar las manchas de sangre en la carrocería . Una conocida en común les advirtió más tarde que el auto participó en un intento de robo.

La policía allanó la casa de Abadie, que quedó detenido. En el procedimiento incautaron un teléfono celular Samsung Galaxy A20 y secuestraron la Suran para llevar a cabo los peritajes correspondientes.

En el lugar donde ocurrió el intento de asalto, los peritos secuestraron una pistola Bersa calibre .22 con la numeración a establecer y la culata de un revólver. La Justicia dispuso que Abadie continúe detenido bajo la acusación de robo calificado por el uso de armas, en lugar poblado y en banda, en grado de tentativa .

Fuente: La Nación