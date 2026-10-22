Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3419 de este miércoles 21 de octubre

Este miércoles 21 de octubre , la Lotería de Santa Fe realizó el sorteo N.º 3419 del Quini 6 , que dejó un nuevo multimillonario en la modalidad Revancha , con un premio de más de $4.684 millones .

Además, los pozos principales de Tradicional y La Segunda quedaron vacantes, aunque hubo ganadores con cinco aciertos. En tanto, 12 apostadores acertaron cinco números en Siempre Sale y recibirán más de $31 millones cada uno.

Números ganadores: 04 - 05 - 32 - 39 - 40 - 44

El pozo principal de $1.100 millones quedó vacante . Sin embargo, hubo 12 apostadores con cinco aciertos, que recibirán $3.460.491 cada uno .

Números ganadores: 04 - 20 - 21 - 24 - 42 - 45

Al igual que en la modalidad Tradicional, el pozo principal de $1.100 millones quedó vacante . En esta categoría, 10 apostadores acertaron cinco números y obtuvieron un premio de $4.152.589,20 cada uno .

Números ganadores: 01 - 02 - 11 - 14 - 28 - 33

La modalidad Revancha tuvo un ganador con seis aciertos, que se llevará el premio de $4.684.503.197 .

Números ganadores: 13 - 21 - 39 - 42 - 43 - 45

En Siempre Sale hubo 12 ganadores con cinco aciertos. Cada uno recibirá $31.042.872 .

Números ganadores: 01 - 02 - 04 - 05 - 11 - 14 - 20 - 21 - 24 - 28 - 32 - 33 - 39 - 40 - 42 - 44 - 45

En la modalidad Premio Extra , que reúne los números sorteados en las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha, hubo 1.285 ganadores . Cada uno recibirá $155.642,02 .

De acuerdo con la información de la Lotería de Santa Fe , el ganador de la modalidad Revancha realizó su apuesta en Córdoba Capital y acertó los seis números sorteados: 01, 02, 11, 14, 28 y 33 .

De esta manera, se quedó con un premio de $4.684.503.197 , correspondiente al pozo principal de esa modalidad.

El próximo sorteo N.º 3420 del Quini 6 se realizará el domingo 25 de octubre a las 21:15 , según el calendario habitual del juego.

Para esa edición, el pozo acumulado estimado será de $4.000 millones , de acuerdo con la información difundida tras el sorteo del miércoles.

Para participar del Quini 6 , cada apostador debe elegir seis números del 00 al 45 en una agencia oficial habilitada.

Con una misma jugada, se participa en las modalidades Tradicional, La Segunda, Revancha, Siempre Sale y Premio Extra , de acuerdo con las condiciones establecidas para el juego.

Después de cada sorteo, los resultados permiten determinar qué categorías tuvieron ganadores , cuántos apostadores acertaron y cómo se distribuyeron los premios correspondientes.

Fuente: TN