Hay alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires y otras 14 provincias para este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas en 15 provincias para este jueves 22 de octubre. Además, en algunas zonas del país rige una alerta naranja , que anticipa fenómenos meteorológicos más intensos y acumulados de lluvia de hasta 100 milímetros.

Las advertencias alcanzan sectores de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén y Río Negro .

Según el SMN , las áreas alcanzadas por la alerta amarilla tendrán lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas. Los fenómenos podrían incluir abundante caída de agua en períodos cortos, granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento de hasta 90 km/h .

Las zonas afectadas y los períodos previstos son los siguientes:

El organismo prevé valores de precipitación acumulada de entre 40 y 70 milímetros , aunque esos registros podrían superarse de manera puntual.

En algunas zonas, el SMN elevó el nivel de advertencia a naranja debido a la posibilidad de tormentas fuertes, algunas localmente severas. Se esperan abundantes precipitaciones en períodos cortos, caída de granizo de diversos tamaños, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h .

Las áreas alcanzadas por esta alerta son las siguientes:

En estas zonas, los acumulados de lluvia podrían ubicarse entre 60 y 100 milímetros , con la posibilidad de superar esos valores en sectores puntuales.

Ante el pronóstico de tormentas fuertes , el organismo difundió una serie de medidas de prevención para reducir riesgos.

Fuente: TN