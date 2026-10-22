A qué hora llegan las tormentas a Buenos Aires este jueves 22 de octubre, según el Servicio Meteorológico Nacional

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada inestable para este jueves 22 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires. Se espera un cielo mayormente nublado durante la mañana y tormentas aisladas por la tarde . Según el organismo, hacia la noche podrían registrarse tormentas fuertes ..

De acuerdo con el pronóstico del SMN , la probabilidad de precipitaciones será del 0% durante la mañana y aumentará a entre el 40% y el 70% por la tarde y la noche .

Durante la mañana, la temperatura rondará los 17°C , con cielo mayormente nublado. Por la tarde, llegará a una máxima de 20°C , mientras que por la noche descenderá a unos 16°C , con tormentas fuertes.

En cuanto al viento , se esperan velocidades de entre 23 y 31 km/h durante la mañana y la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h durante la mañana. Por la noche, las velocidades previstas serán de entre 13 y 22 km/h.

El SMN prevé temperaturas más bajas durante el fin de semana y probabilidad de precipitaciones, aunque las condiciones variarán según el día y la franja horaria.

Fuente: TN