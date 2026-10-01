Quini 6: los resultados de este miércoles 30 de septiembre

Este miércoles 30 de septiembre se realizó el sorteo N.º 3413 del Quini 6 , organizado por la Lotería de Santa Fe. En esta oportunidad, los pozos principales volvieron a quedar vacantes , por lo que los mayores premios se acumularon para el próximo sorteo.

La modalidad Siempre Sale fue la que repartió el premio más importante entre los ganadores. En total, 12 apostadores acertaron cinco números y recibieron $31.202.037 cada uno .

El pozo de $1.244.265.095 quedó vacante. Hubo 13 ganadores con cinco aciertos , que recibirán $3.211.404,92 cada uno.

El pozo de $4.322.169.936 quedó vacante. Además, 25 apostadores acertaron cinco números y obtuvieron $1.669.930,56 cada uno.

El pozo de $1.527.929.741 quedó vacante.

Hubo 12 ganadores con cinco aciertos , que se llevarán $31.202.037 cada uno.

01 - 02 - 06 - 08 - 09 - 13 - 14 - 22 - 24 - 28 - 33 - 34 - 36 - 40 - 41 - 42 - 43

En esta modalidad hubo 1415 ganadores , con un premio de $141.342,76 para cada uno.

El próximo sorteo N.º 3414 del Quini 6 se realizará el domingo 4 de octubre a las 21:15 .

Para esa oportunidad, el juego tendrá un pozo acumulado estimado de $9.400.000.000 , de acuerdo con la información correspondiente al sorteo.

Para participar del Quini 6 , cada apostador debe elegir seis números del 00 al 45 en una agencia oficial.

Con una misma jugada, el participante queda incluido en las modalidades Tradicional, La Segunda, Revancha, Siempre Sale y Premio Extra , según las reglas del juego.

Los resultados de cada sorteo determinan qué categorías tienen ganadores y cómo se distribuyen los premios entre los apostadores que acertaron la cantidad de números requerida.

Fuente: TN