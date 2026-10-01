Caso $LIBRA: la justicia de Estados Unidos desestimó la causa contra Hayden Davis en Nueva York

El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York desestimó en las últimas horas la demanda colectiva presentada por un grupo de inversores en los Estados Unidos contra el criptoempresario Hayden Davis por el fallido lanzamiento del token $LIBRA , la criptomoneda que había sido difundida por el presidente Javier Milei en febrero de 2025.

La decisión lleva la firma de la jueza Jennifer Rochon y exoneró a Hayden, a su hermano Gideon, a su padre Thomas Davis, a su empresa, Kelsier Ventures , y al empresario Benjamin Chow , ex CEO de la plataforma Meteora.

En su fallo, la jueza hizo lugar a los pedidos de los abogados defensores, que habían pedido cerrar la causa tras una serie de reveses sufridos por los demandantes en el tribunal neoyorquino a lo largo del 2025.

En la causa que fue exonerado el criptoempresario no se encontraban formalmente acusados ni Milei ni Mauricio Novelli o Manuel Terrones Godoy , los lobbistas argentinos que se encontraban con Davis coordinando el lanzamiento desde Dallas.

En el fallo de 81 páginas, al que tuvo acceso Clarín , la jueza desestimó el planteo de los inversores de encuadrar el caso dentro de la ley federal RICO , el equivalente a la ley Antimafia argentina.

El estudio jurídico Burwick , quien llevó adelante el caso en Nueva York con varios tropiezos, había querido plantear en distintas instancias que entre Hayden y Chow habían montado una estructura de crimen organizado que operaba lanzando memecoins y armando esquemas de rugpull, en los cuales retiraban las ganancias perjudicando los ahorristas.

Si bien habían arrancado la demanda únicamente con $LIBRA, a lo largo del año Burwick y su equipo legal plantearon varias enmiendas en las que pedían sumar los casos de otras memecoins como $M3M3 o incluso las de $ENRON , $TRUST y $MELANIA. Las memecoins son en sí, criptoactivos enteramente especulativos.

Pero Rochon desestimó ese planteo al afirmar que el estudio jurídico Burwick nunca pudo probar que existiese una asociación ilícita sostenida en el tiempo o que fuese a continuar operando. Y las calificó como " vagas acusaciones ".

Además señaló que, por jurisprudencia, se necesitan al menos dos años operando para poder acusar a una organización como ilícita, mientras que el duo Kelsier-Meteora funcionó apenas unos pocos meses. No solo eso, ambos eran emprendimientos registrados.

La jueza también puso el ojo en la decisión de litigar en los tribunales de Nueva York, aún cuando Kelsier Ventures tiene sede en Texas . La justificación de los demandantes había sido que Chow era residente de Nueva York , algo que a la justicia le pareció poco sustancial.

Incluso este punto fue clave para desestimar la demanda, ya que Rochon no encontró indicios suficientemente fuertes de que Chow haya tenido una intención de defraudar . Con esto en vista, desestimó los cargos en su contra y terminó volteando la presentación, al quitar de la causa al único residente de Nueva York .

Por ese motivo, la jueza decidió desestimar la denuncia y cerrar la causa .

El criptoescándalo tuvo dos vías judiciales, una en Estados Unidos y la otra en Argentina. Si bien en el país se apuntó contra Milei, Karina Milei , sus lobbistas, Hayden Davis y el empresario Julian Peh; en Estados Unidos se desestimó ir contra los argentinos y se enfocaron únicamente en los involucrados norteamericanos.

Además, se trató de una demanda civil en primera instancia, apuntada a recuperar los fondos que quedaron en manos de Davis, que declaró haberse hecho de unos 110 millones de dólares en criptoactivos tras el colapso de $LIBRA en febrero de 2025 , cuando el precio subió de 0,05 centavos de dólar a casi 5 dólares en apenas una hora antes de desplomarse.

En el medio, un puñado de traders con información privilegiada pudieron levantar fortunas al comprar la criptomoneda antes del tuit de Milei, que fue el catalizador para disparar el precio a las nubes.

Si bien en una primera instancia la jueza Rochon había autorizado un congelamiento de las billeteras virtuales que tenían esos 110 millones de dólares a pedido del estudio jurídico Burwick, a medida que fueron avanzando las instancias judiciales el planteo de los presuntos damnificados fue perdiendo fuerza.

En agosto del año pasado , la jueza decidió levantar el congelamiento, lo que se consideró un primer triunfo de la estrategia judicial de los Davis.

Con los fondos disponibles, Davis comenzó a mover los cerca de 110 millones de dólares para armar un fideicomiso que apunte a volver a poner en funcionamiento la idea de financiar empresas argentinas .

Burwick, por su lado, amplió la demanda y trató de forzar una asociación ilícita ( Ley RICO ) además de sumar más criptomonedas desarrolladas por Kelsies-Meteora , en un intento de tener un volumen mayor de damnificados.

A finales del año pasado, los abogados de Davis lanzaron el fideicomiso e hirieron de muerte el planteo de los demandantes. Desde entonces, el activo expediente en Estados Unidos quedó casi en silencio.

Recién hace unas semanas volvió a moverse, cuando el estudio Burwick presentó un nuevo recurso para ampliar el alcance de la ley RICO en base a más jurisprudencia y a sumar un nuevo abogado para el caso.

Pero la sentencia de Rochon estaba al caer. Clarín consultó al estudio Burwick si planean apelar, pero hasta el momento omitieron opinión.

En Argentina, por su lado, esta semana la Cámara Federal porteña declaró inadmisible el pedido de los inversores para reclamar en Casación Penal por la decisión de quitarlos como querellantes de la causa donde se investiga el criptoescándalo, al considerar que se pusieron en riesgo al comprar el activo $LIBRA.

La medida fue adoptada por los jueces Mariano Llorens , Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola , estos dos últimos designados por la Casa Rosada para la Cámara. Con esta decisión, la investigación del caso recae únicamente en las decisiones del fiscal Eduardo Taiano .

Redactor de la sección Último Momento

Fuente: Clarín