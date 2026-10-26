Quién es Renato Iván Tabella, el acusado de los femicidios en Córdoba y Retiro: heavy metal, BMX y citas sexuales por internet

En septiembre de 2016, Renato Iván Tabella publicó en Facebook una fotografía en blanco y negro en un recital de Malón. El heavy metal era uno de sus intereses. El otro, el BMX: una disciplina que consiste en realizar saltos y acrobacias en bicicleta.

Diez años después de aquella publicación, Tabella, de 28 años, está detenido como principal sospechoso de dos femicidios cometidos con pocos días de diferencia : el de Daniela Villalba (29) , en Córdoba, y el de Tatiana Fernández (27) , en el barrio porteño de Retiro.

Mientras la Justicia intenta establecer qué ocurrió en ambos departamentos y si los crímenes respondieron a un mismo móvil, comienzan a conocerse detalles sobre la vida de un hombre que, hasta hace apenas unos días, era prácticamente un desconocido y hoy quedó en el centro de dos investigaciones por homicidio.

Renato Iván Tabella nació el 8 de julio de 1998. Según los registros consultados por Infobae , tenía declarado un domicilio fiscal en Huerta Grande y otro alternativo en La Falda , ambas localidades del Valle de Punilla , en Córdoba. Sin embargo, en las últimas semanas se había instalado en la capital provincial en busca de trabajo.

De acuerdo con lo informado por El Doce , hacía apenas tres semanas que vivía con su hermana en un departamento del barrio Güemes . No registraba empleo formal ni figuraba inscripto como monotributista.

Sus redes sociales ofrecen algunas pistas sobre sus gustos y aficiones. En Facebook aparecen fotografías de recitales, entre ellas imágenes de una edición del Cosquín Rock y de un show de Malón , una de las bandas emblemáticas del heavy metal argentino. En una de las fotos se lo ve con un corte de pelo particular: un costado de la cabeza rapado y una cresta .

En Instagram, en cambio, compartía imágenes más recientes, algunas de ellas en bicicleta y con casco. El BMX era otra de sus aficiones , una modalidad de ciclismo que incluye saltos y maniobras acrobáticas.

Hasta su detención, Tabella no tenía antecedentes penales . El dato lo confirmó el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros , al referirse públicamente al caso. “Esta es una persona que no tiene antecedentes penales. Viajó a Buenos Aires en un colectivo de línea con su DNI”, explicó el funcionario.

Ese viaje es uno de los movimientos que ahora reconstruyen los investigadores. Tabella había comprado pasajes en la terminal de ómnibus de Córdoba y se trasladó a Buenos Aires después del asesinato de Daniela Villalba.

Pero hay otro aspecto de su actividad que hoy ocupa un lugar central en las investigaciones: las citas sexuales concertadas por internet . Según publicó El Doce , Tabella habría contactado tanto a Villalba como a Fernández a través de Gemidos TV , una plataforma utilizada para ofrecer encuentros sexuales pagos.

El cuerpo de Daniela Villalba fue encontrado el miércoles pasado en su departamento del barrio Cofico, en Córdoba capital. La joven había sido asesinada con un arma blanca y estaba acostada sobre la cama, cubierta con una sábana.

La investigación comenzó a partir del hallazgo de una valija con sangre en un contenedor de basura. Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir los movimientos de un hombre que había salido del edificio con ese equipaje.

Para cuando los investigadores lograron identificar a Tabella, el sospechoso ya había viajado a Buenos Aires.

Allí volvió a utilizar la página Gemidos.TV para contactar a una trabajadora sexual. La mujer estaba ocupada con otro cliente y lo derivó a Tatiana Fernández, de 27 años.

La joven fue encontrada muerta el domingo por la mañana en un departamento de la calle Libertad, en Retiro. Estaba sobre una cama, tapada con una sábana. La autopsia determinó que murió por asfixia mecánica por compresión .

Las similitudes entre ambas escenas y el análisis de los movimientos del sospechoso llevaron a los investigadores de Córdoba y Buenos Aires a intercambiar información.

Una de las pistas más importantes surgió cuando la Policía llegó hasta la casa de los padres de Tabella. Los familiares explicaron que su hijo no vivía con ellos, pero les proporcionaron el número de un segundo teléfono celular.

Los investigadores lo llamaron. “Estoy ocupado”, respondió el hombre.

Ese mismo número había sido utilizado para contactar a la trabajadora sexual que lo derivó a Tatiana. A esa coincidencia se sumaron los registros de cámaras de seguridad y antenas telefónicas que lo ubicaron en las inmediaciones del departamento de la víctima.

El domingo por la noche, Tabella fue detenido en la habitación 108 del Hotel Centro 1555 , ubicado en la calle Presidente Perón al 1500, en el barrio porteño de San Nicolás. En el procedimiento se secuestraron dos teléfonos celulares, chips y otros elementos que serán sometidos a pericias.

Se espera que sea trasladado a Córdoba, donde el fiscal Pablo Camacho investiga el femicidio de Daniela Villalba. En paralelo, la Justicia porteña continúa reuniendo pruebas por la muerte de Tatiana Fernández.

Por ahora, el móvil de ambos crímenes sigue siendo una de las principales incógnitas de la investigación.

Fuente: Infobae