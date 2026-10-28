Quién es Agustín Randazzo, el argentino desaparecido en el accidente de trenes ocurrido en España

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Agustín Randazzo tiene 51 años y es el argentino que están buscando desesperadamente desde el choque de trenes de Toledo, España. Él viajaba en el vagón que seguía al de Ana Martina Conte Grand (32) , la joven sanjuanina que falleció en el impacto. El accidente dejó un saldo de 68 muertos y decenas de heridos.

El hombre es porteño, pero reside en España desde 2002 y este viaje lo hacía habitualmente por cuestiones laborales. Trabaja en telecomunicaciones y tiene familiares directos viviendo en España que ya se acercaron a las comisarías madrileñas para formalizar la denuncia.

El hermano de Randazzo ya se sometió a la toma de muestras de ADN y visitó distintos hospitales de Toledo.

"Barba entrecana y muchos tatuajes", describieron sus familiares y conocidos por las redes junto a números de teléfono en medio de la desesperada búsqueda.

Tras conocer la noticia, su primo hermano, Rafael ha pedido ayuda pública para localizarlo compartiendo su número de teléfono.

"Sabemos ahora mismo que le atendieron en atención primaria por la zona , pero estamos llamando desesperados y no nos atiende absolutamente nadie. En la base de datos del SESCAM no pone nada de su estado ni de su estancia, solo que ha sido registrado", explicó la pareja del hombre en sus redes sociales. Este es el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

"Llevo varias horas sin saber nada de mi pareja. Estaba viajando de Madrid a Sevilla en el Ave accidentado, en el vagón n°8. Ni familiares ni amigos sabemos nada al respecto de su estado. Por favor ayuda. Se llama Agustín Randazzo", había publicado la pareja un rato antes en el mismo hilo de X.

El choque de trenes ocurrió este jueves a las 8:54 de España, las 4:54 de Argentina, a la altura de la ciudad de Toledo. Hasta el momento hay 68 muertos y hubo decenas de heridos que fueron trasladados a distintos hospitales, lo que dificultaba la identificación de todos ellos.

Fuente: Clarín