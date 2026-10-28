Le robaron el auto en Mar del Plata, el seguro se negó a pagar y fue a la Justicia: la indemnizarán con $12,6 millones

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Una mujer que denunció el robo de su Peugeot 207 en diciembre de 2023 logró que la Justicia de Mar del Plata condenara a su aseguradora a pagarle más de 12,6 millones de pesos en concepto de indemnización, además de una multa civil por daño punitivo . El fallo consideró que la compañía no solo incumplió el contrato, sino que también desplegó una conducta evasiva y dilatoria durante todo el proceso.

El caso comenzó cuando la víctima fue interceptada por dos personas en moto al ingresar a su domicilio: una la empujó y le robó las llaves y el teléfono, mientras el otro ingresó a la vivienda, se llevó objetos personales y escapó con el auto. La denuncia policial se radicó en una comisaría local durante la madrugada siguiente.

Según el expediente, el vehículo estaba asegurado por una suma superior a cinco millones de pesos, con una cláusula de ajuste automática del 20%. Tras el robo, la empresa ofreció poco más de cinco millones como resarcimiento , cifra que la dueña consideró insuficiente frente a la inflación y el valor actualizado del auto.

Pese a las gestiones por correo electrónico y una carta documento intimando al pago, la aseguradora demoró la respuesta y finalmente rechazó la cobertura , argumentando que no se había presentado el “certificado de no hallazgo” y que la reclamante no cumplió con ciertos requisitos administrativos posteriores al siniestro.

El tribunal analizó las pruebas, incluidas las denuncias policiales y los intercambios de documentación, y determinó que el robo estaba debidamente acreditado. La jueza remarcó que la aseguradora no aportó pruebas para desvirtuar la versión de los hechos y que, en vez de colaborar, solicitó reiteradamente papeles que ya estaban en su poder .

La sentencia fijó la indemnización según el valor de reposición de un vehículo similar al momento de la pericia, que ascendía a $9.810.000 , más $1.200.000 por privación de uso, $12.296 por gastos de baja y $1.600.000 por daño moral. El reclamo por daño psíquico fue rechazado, ya que la pericia determinó que no derivaba exclusivamente del accionar de la aseguradora.

Además, el fallo aplicó una multa civil equivalente a cinco canastas básicas para un hogar tipo 3, con un valor de $1.470.043,19 cada una, según el INDEC. La jueza sostuvo que la sanción busca desalentar prácticas dilatorias y proteger a los consumidores, ya que la empresa actuó de manera “evasiva” y no cumplió con su deber de información y buena fe.

Fuente: TN