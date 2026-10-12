Quién era el argentino que murió en un choque en Punta Cana: el viaje trunco a Pergamino y un pedido urgente

Ester García (70) y su marido, Rolando Farías (79) , contaban los días esperando la visita de su hijo " Robert ", que llegaría a verlos desde Punta Cana (República Dominicana) en diciembre próximo, luego de seis años.

Pero ahora todo es desolación y dolor en el hogar de la familia, en la ciudad de Pergamino : el viernes pasado, Roberto Farías García (30) murió atropellado por un camión cargado con piedras, cuyo conductor escapó, cuando iba en moto.

Todo ocurrió entre las 16.30 y las 17 en el Boulevard Turístico Frank Rainieri , de Punta Cana, a la altura del cruce con Domingo Maíz.

Aquella tarde, Farías García, que era protesista dental y había puesto un laboratorio junto a un amigo argentino, iba a entregar un trabajo cuando una mala maniobra del camionero, que transportaba caliche, le costó la vida.

" Yo saltaba de alegría esperándolo . Lo iba a recibir con pancartas para darle la bienvenida a mi hijo de nuevo", le dice la mujer a Clarín , que tiene otro hijo de 55 años, de una relación cuando era soltera, en medio de un llanto incontenible.

"Robert" , al que en Pergamino también llamaban " Robin ", había jugado al fútbol en el club Sports y al rugby en el club Pingüinos en esa ciudad del norte de la provincia de Buenos Aires.

Había decidido probar suerte en el exterior para ayudar a sus padres.

"Yo tengo 70 años, el padre 79, y él dijo: 'Mamá, no te preocupes, me voy del país para que después ustedes estén bien' ", les dijo.

En 2018 conoció a quien sería su compañera de vida, Anita Ríos. Roberto solía compartir fotos en las redes sociales demostrando su amor. Pensaban viajar juntos en diciembre a la Argentina.

" Era un chico sano . Anduvo por Miami, por Miami, por San Francisco, por México, siempre acompañado de Anita. Los dos luchando para ayudarnos porque todos sabemos cómo está este país", reconstruye su mamá.

Ester se mudó hace dos décadas a Pergamino desde Ingeniero Budge (Lomas de Zamora). Su marido Rolando, que es de Juncal (Santa Fe), trabajaba de camionero.

"Nos hicimos pergaminenses, pero mi hijo se fue con la intención de que sus padres estuvieran mejor", insiste la mujer.

"En ese lugar pasaron varios accidentes, nadie hace nada. Me lo atropelló el camión y se fue dejándomelo tirado. No puedo más del dolor . Y ahora no sé cuándo ni cómo me lo traerán", se lamenta Ester.

Roberto había expresado su voluntad de donar órganos. "Seguramente alguien tiene algún pedacito de él", se esperanza su mamá.

Además, resalta que "tiene amigos por donde sea, lo aman".

El padre, Rolando, acota: "Vine a Pergamino a jugar al fútbol. Después volví a Buenos Aires. Ahí conocí a Ester. Hace 40 años que estamos juntos y es el hijo que tenemos juntos . Lo tuvimos de grande, hasta lo 22 estuvo con nosotros. Y salió para ayudarnos y salir adelante. Pedimos justicia por nuestro hijo ".

"Robert" había tenido varios trabajos, entre ellos el mantenimiento de un hostal en Punta Cana. Debido a la pandemia de COVID-19 no pudo regresar al país.

Su mamá, tras una pausa por las lágrimas, apunta: "Nosotros vivimos los dos solos acá en Pergamino. ¿Cómo hago para traer a mi hijo?".

Este domingo le hicieron un homenaje antes del partido de la Liga de Fútbol 7 del Este, donde hubo un minuto de silencio.

En un comunicado, además, los papás reclamaron "que se investigue lo ocurrido, se identifique a los responsables y se garantice que se haga justicia".

En el perfil de Facebook de su hijo, postearon un mensaje para pedir testigos de lo ocurrido.

🖤 JUSTICIA PARA ROBERT | AYÚDANOS A ENCONTRAR AL RESPONSABLE

Hoy nuestra familia y nuestros amigos seguimos atravesando uno de los momentos más dolorosos de nuestras vidas. Nos arrebataron a Robert, una persona llena de sueños, de vida y de amor por los suyos. Su partida ha dejado un vacío inmenso en el corazón de quienes tuvimos la dicha de conocerlo y amarlo.

En este momento, estamos buscando información que nos ayude a dar con el paradero del responsable de este hecho. Necesitamos la colaboración de todos. Si alguien vio lo ocurrido, tiene información relevante o conoce algún dato que pueda contribuir a la investigación, le pedimos que se comunique con la familia o con las autoridades correspondientes a través de los siguientes números:

🙏 Por favor, compartan esta publicación. Cada difusión puede ayudar a que la información llegue a las personas indicadas. Queremos respuestas, queremos que se esclarezcan los hechos y, sobre todo, queremos JUSTICIA PARA ROBERT.

Editor jefe de la sección Policiales

Fuente: Clarín