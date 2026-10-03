Quebrados por la usura: la iniciativa de un grupo de reconocidos abogados que ayuda a los endeudados

Un grupo de reconocidos abogados lanzó “Quebrados por la usura”, una iniciativa que buscar asesorar legalmente a personas endeudadas con bancos y billeteras virtuales, que no pudieron afrontar sus pagos. La propuesta plantea declarar la quiebra personal como herramienta para frenar embargos y renegociar las deudas, que en muchos casos cobran tasas de interés usurarias.

El proyecto fue impulsado por el abogado Rodolfo Baqué , quien lo presentó junto a sus colegas Muriel Mazzeo y Débora Hambo . A la iniciativa se sumaron otros letrados como Gastón Marano y Martín Meiro . En diálogo con Infobae , Baqué explicó que la iniciativa está orientada a brindar asesoramiento legal gratuito a personas físicas agobiadas por deudas con tasas de interés usureras. Una vez que el aso se resuelve favorablemente, el cliente paga un porcentaje a los letrados.

El letrado explicó que muchas personas desconocen que la declaración de quiebra no es un recurso exclusivo de las empresas, sino que también representa un camino legal y viable para los individuos que se encuentran en situaciones financieras críticas.

Según dijo, consiste en iniciar un proceso de quiebra que dura un año, período durante el cual solo se descuenta hasta un 20% del sueldo del damnificado para cubrir parte de la deuda acumulada. Una vez transcurrido ese lapso, la persona puede solicitar su rehabilitación legal y liberarse por completo del saldo restante, con lo que evitaría los cobros abusivos que llegan a alcanzar intereses anuales de entre el 100% y el 1400% .

Baqué indicó que atienden las consultas iniciales de forma gratuita a través de la red social Instagram, lugar donde se lanzó la propuesta. A solo diez días del comienzo, ya recibieron más de 5000 consultas, lo que -dijo- refleja la magnitud de un problema “que afecta a alrededor de seis millones de personas”.

“Es un proceso sencillo que dura un año. A vos durante un año, te van a descontar el 20% de tu sueldo nada más, y no pagás ninguna de las deudas. Y al año pedís la rehabilitación pedís la rehabilitación y volvés a ser la misma persona sin la deuda”, explicó el letrado a este medio.

“Se llama ”Quebrados por la usura". Así como las grandes empresas quiebran, las personas físicas también pueden quebrar porque ahí los intereses van desde el 100% al 1400% anual que le cobran a las personas. (...) Vos pedís un millón de pesos, al año llegás a deber hasta un millón 400 mil pesos “, indicó.

“Nadie puede pagar ese interés de usura. El que tiene mucha deuda, la única solución que tiene es quebrar y al año rehabilitarse. Eso es lo que nosotros estamos brindando, ese es asesoramiento”, dijo Baque.

El abogado señaló que muchas personas, por desconocimiento, no saben que pueden declararse en quiebra y así afrontar de otra manera el problema. “La gente cree que solamente pueden quebrar las empresas. Las personas físicas también. Y lo único que te van a sacar el 20% de tu sueldo; hoy inclusive te llegan a sacar más”, agregó.

Baqué insistió en que la quiebra es un proceso legal con una duración acotada. “ La gente le tiene temor a la palabra quiebra . Puede quebrar y al año vuelve a recuperar su vida. Es un proceso que dura legalmente un año”, señaló.

El abogado atribuyó el fenómeno a un negocio entre las entidades financieras. “Como hay un gran negocio que están haciendo los bancos y las fintech que prestan dinero, nosotros le estamos diciendo a la gente que puede quebrar”, aseguró.

“Detrás de cada deuda hay una historia. Personas que pagan mínimos, refinancian, acumulan intereses y sienten que, por más que paguen, nunca logran salir. ” Quebrados x la Usura " nació para brindar información, acompañamiento y herramientas a quienes están atravesando esa situación. Si sentís que la deuda nunca termina, conocer tus opciones puede ser el primer paso", reza la iniciativa.

Fuente: Infobae