TRAGEDIA EN RUTA 2: Choque entre auto y moto dejó un muerto

ZONALES





Un joven de 29 años murió esta mañana tras protagonizar un grave accidente de tránsito ocurrido a la altura del kilómetro 176 de la Autovía 2, en jurisdicción de Castelli.





El siniestro se registró alrededor de las 6:20, cuando, por causas que son materia de investigación, el automóvil en el que circulaba la víctima impactó contra la parte trasera de un camión que transitaba por la autovía.





Tras la primera colisión, el vehículo chocó también contra una camioneta que circulaba en el mismo sentido. Como consecuencia de la violencia del impacto, el conductor del automóvil falleció en el lugar.





Los ocupantes del camión y de la camioneta resultaron ilesos.





En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Vial, personal de Bomberos y del servicio de emergencias, quienes llevaron adelante las tareas de asistencia y seguridad.





Durante el operativo y las pericias, el tránsito permaneció parcialmente interrumpido y se registraron demoras en la circulación.





Las circunstancias que provocaron el accidente son investigadas.