Budge: una adolescente fue abusada por un vecino con antecedentes, y en venganza un hermano de la víctima lo mató a puñaladas

Un hombre con varios antecedentes penales y que había sido denunciado por mantener cautiva y abusar de una adolescente de 14 años fue asesinado por familiares de la menor luego de que le incendiaran la casa en Ingeniero Budge , en Lomas de Zamora .

La situación se desarrolló este viernes cuando una mujer denunció en la comisaría de Villa Centenario que no tenían novedades de su sobrina.

Según relató, la menor estaba viviendo con su abuela hacía dos semanas y en las últimas horas había salido del domicilio sin avisar.

Esto motivó que familiares y vecinos salgan por el barrio a buscarla. Todo se precipitó cuando la adolescente fue hallada en el fondo de la casa de al lado de su abuela, sobre la calle Millán al 100 , donde vivía un hombre identificado como Norberto Sosa .

Cuando la policía llegó al lugar se encontró con que la vivienda había sido incendiada y su ocupante trasladado al hospital con una herida de arma blanca .

La madre de la menor contó que encontraron a su hija recostada en la cama de Sosa, quien amenazó con un arma a la menor para abusarla.

La mujer pudo rescatar a su hija mientras que su otro hijo, un joven de 18 años , está prófugo señalado como quien apuñaló a Sosa en el abdomen y en el muslo izquierdo, que fue trasladado al Hospital Allende donde murió.

La Fiscalía N° 19 de Lomas de Zamora dispuso que se inicien las actuaciones por el homicidio de Sosa y que se libre la búsqueda del autor del crimen.

Mientras, también se inició una causa en la Fiscalía de Género por la investigación del abuso sexual a la menor.

Según fuentes de la investigación , Sosa tenía varios antecedentes penales y estuvo preso más de una vez .

Los antecedentes de Sosa fueron por denuncias por abuso sexual. La primera data de enero de 2012 . En 2022 estuvo detenido en la cárcel de Florencio Varela , de donde quedó en libertad hasta que cayó nuevamente preso. En 2023 fue librado de la Unidad Penal 40 de Lomas de Zamora.

Fuente: Clarín