Qué es el “bloqueo atmosférico” que prolonga el mal tiempo en AMBA por una semana y no deja ver el sol

El cielo gris continuará como protagonista en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Un bloqueo atmosférico asociado a un centro de altas presiones sobre el océano Atlántico dificultará una mejora sostenida y favorecerá la persistencia de nubes, precipitaciones intermitentes y temperaturas por debajo de lo habitual para la primavera.

Para la mañana de este martes 13 de octubre , el pronóstico contempla una mayor probabilidad de lloviznas. La escasa presencia del sol seguirá acompañada por vientos del este y sudeste, que mantendrán el ambiente húmedo y fresco tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el conurbano bonaerense.

La inestabilidad se intensificará entre el miércoles y el jueves, aunque no se esperan precipitaciones abundantes ni fenómenos meteorológicos de riesgo en el área metropolitana . El cambio comenzaría a insinuarse durante el fin de semana, con una disminución de las chances de lluvia, mientras que las jornadas más estables se perfilan para el inicio de la semana próxima.

El fenómeno responde a una configuración de la circulación regional que queda condicionada por un centro de altas presiones estacionado sobre el Atlántico . Su permanencia dificulta que se instalen condiciones diferentes y prolonga el escenario húmedo sobre Buenos Aires y sus alrededores.

En este caso, el bloqueo favorece la continuidad de vientos del este y sudeste , junto con abundante nubosidad y episodios de lloviznas, lluvias o chaparrones. Así, la sucesión de jornadas cubiertas limita la aparición del sol y mantiene las temperaturas alejadas de los valores más templados que suelen asociarse con esta época del año.

La persistencia de estas condiciones no implica que vaya a llover de manera continua durante toda la semana . Las precipitaciones serán intermitentes y, en general, no dejarán acumulados significativos. El rasgo dominante será la dificultad para que se produzca una mejora duradera.

La poca amplitud térmica también caracterizará estos días: las mínimas previstas para el primer tramo de la semana se ubican entre 11 y 13 °C , mientras que las máximas oscilan entre 16 y 18 °C . Con escasa presencia del sol, el ambiente fresco se mantendrá durante buena parte de las jornadas.

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El pronóstico para este martes contempla lloviznas durante la mañana y cielo mayormente cubierto . Las posibilidades de que aparezcan algunos claros quedarían limitadas al tramo final de la tarde, sin que eso represente un cambio sostenido en las condiciones.

El período de mayor inestabilidad llegará el miércoles 14 y el jueves 15 , cuando la probabilidad de precipitación superará el 70%. Para ambas jornadas se esperan chaparrones ocasionales, con acumulados estimados de hasta 5 milímetros el miércoles y hasta 10 milímetros el jueves .

De esta manera, el jueves se presenta como el día con mayores posibilidades de lluvias y chaparrones dentro de la semana. La continuidad del viento del este y sudeste reforzará, además, la sensación de tiempo fresco.

En las zonas ribereñas , el viento tendrá una presencia más marcada hacia el tramo central de la semana. Se prevén velocidades sostenidas de entre 10 y 20 km/h , con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h .

El viernes 16 tampoco mostraría una mejora duradera. El cielo continuaría mayormente nublado, con nuevas chances de lloviznas y temperaturas de entre 13 y 17 °C .

Fuente: La Nación