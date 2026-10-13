Un tractor volcó tras ser embestido por un camión y murió su conductor

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Un hombre de 37 años murió este martes tras un violento accidente entre un tractor y un camión sobre la Ruta Provincial 18, a unos tres kilómetros del acceso a Doblas, en la provincia de La Pampa. El conductor del camión quedó atrapado en la cabina y fue trasladado en grave estado a un hospital de Santa Rosa.

El siniestro ocurrió durante la mañana, cuando un tractor marca Zanello circulaba con dos ruedas sobre el asfalto y las restantes por la banquina. En el mismo sentido avanzaba un camión de transporte de cargas procedente de Azul, provincia de Buenos Aires, que impactó contra la parte trasera del vehículo agrícola.

A raíz del choque, el tractor perdió una de sus ruedas traseras, cruzó la calzada y dio varios tumbos hasta volcar en la banquina. Su conductor, oriundo de Santa Rosa, salió despedido y sufrió heridas de extrema gravedad.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Padre Buodo de General Acha, donde se confirmó su fallecimiento.

Por su parte, el camionero quedó atrapado entre el asiento y el volante debido a los daños que sufrió la cabina. Tras las tareas de rescate realizadas por los bomberos, fue derivado al Hospital de Complejidad Creciente René Favaloro de Santa Rosa.

El conductor permanece internado con politraumatismos y una presunta fractura de fémur.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos de Ataliva Roca, ambulancias de Macachín, Doblas y Ataliva Roca, además de efectivos policiales, que interrumpieron el tránsito durante las tareas de rescate y las pericias para determinar cómo ocurrió el accidente.