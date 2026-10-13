COEMA convoca a una Asamblea General Ordinaria con un temario que incluye un parque solar y cambios en el aporte a Bomberos

MADARIAGA





La Cooperativa de Electricidad de General Madariaga (COEMA) convocó a sus asociados a una Asamblea General Ordinaria para el miércoles 28 de octubre, a las 19, en su sede social de Zubiaurre 248. Entre los principales puntos del orden del día figuran la construcción de un parque solar fotovoltaico, el incremento del aporte a Bomberos Voluntarios y la reforma del estatuto social.





Uno de los temas centrales será la consideración de un proyecto para construir un parque solar fotovoltaico de aproximadamente 1 MWp de potencia, con un presupuesto de hasta 562.559 dólares más IVA, o su equivalente en pesos.





La propuesta contempla adquirir un inmueble para instalar el parque, utilizando fondos provenientes de la venta de una propiedad de la cooperativa ubicada en Sarmiento 981, cuya operación había sido aprobada en una asamblea de 2017. También se plantea financiar la obra mediante una cuota de capital específica equivalente al 12% del monto facturado por energía variable durante 24 meses, en reemplazo del régimen aprobado en 2015. La asamblea deberá considerar además la autorización al Consejo de Administración para avanzar con las contrataciones y los actos necesarios.





Otro de los puntos propone elevar el aporte destinado a la Asociación de Bomberos Voluntarios de General Madariaga, que se cobra mediante la factura de electricidad. El importe por suministro pasaría de los actuales $960 a $1.700.





El temario también incluye la consideración de un contrato de ejecución de obras de infraestructura eléctrica y alumbrado público para un loteo. Como contraprestación, la cooperativa recibiría la transferencia de un terreno de aproximadamente 2.365 metros cuadrados, correspondiente al lote 3 del inmueble identificado en la convocatoria.





Durante la asamblea se tratarán, además, la memoria, el balance y las cuentas del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2026. Se elegirán tres consejeros titulares por tres años, cuatro consejeros suplentes por un año, un síndico titular y un síndico suplente, ambos por un año.





Finalmente, se abordará la adecuación del estatuto social, cuya reforma había sido aprobada en octubre de 2025. La propuesta contempla revisar y aprobar los artículos modificados, actualizar el valor de la cuota social y aprobar el texto ordenado completo, de acuerdo con las observaciones del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).





La convocatoria establece que, si a la hora prevista no se reúne el quórum de la mitad más uno de los asociados, la asamblea se realizará una hora después con cualquier número de presentes. Para participar con voz y voto, los asociados deberán tener integradas las cuotas sociales suscriptas o encontrarse al día con su pago.