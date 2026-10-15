Prevención del suicidio adolescente. Campaña "Hablemos de Esto"

MADARIAGA





Con el objetivo de informar, orientar, visibilizar cuestiones, poder escuchar el sufrimiento adolescente, posibilitar que la palabra de ellos comience a circular y ser escuchada, acompañar los padeceres, y posibilitar que los concurrentes, jóvenes de diferentes cursos de Colegios Secundarios de la comunidad acompañados por miembros de equipos de orientación escolar y de conducción, puedan convertirse en agentes que activamente repliquen lo trabajado en dichos encuentros en cada una de sus aulas con sus compañeros y allegados.





Logrando así movimientos en su posición subjetiva, con un rol activo en estos escenarios, es decir, una vez informados y orientados, ellos podrán ayudar a sus pares desde un rol más activo.





La propuesta tuvo gran éxito y contó con la adhesión de muchos jóvenes quienes se mostraron interesados, entusiasmados, participativos, incluso varios de ellos quedaron en vinculación con las actividades del Programa.





Si bien reconocemos la limitante de espacio físico la intención de que las charlas se dicten en la sede fue que los jóvenes realicen un primer contacto con la institución, ya que sabemos que el primer acercamiento es el mas dificultoso para los jóvenes.





Desde el equipo técnico del programa quedamos muy contentos con los resultados de la propuesta y con el gran acompañamiento de las escuelas secundarias en esta oportunidad. Agradecemos y reconocemos el esfuerzo de acercarse con jóvenes a nuestra sede.





Gracias a nuestra profesora Silvana Caraccioli quien dirigió, orientó y acompañó todo el tiempo a los jóvenes del Programa Envión desde el taller de Diseño en la producción y realización de los afiches y láminas que ilustran la campaña y que fueron entregados a los colegios invitados.