“Escuchamos, pero sí juzgamos” vuelve a escena con una cena show en el Centro de Jubilados de Madariaga

MADARIAGA

La divertida comedia teatral se presentará nuevamente este viernes, en una propuesta conjunta de Producciones Independientes y el Centro de Jubilados. Las entradas cuestan $7.000 en forma anticipada y $10.000 el día de la función.





La obra “Escuchamos, pero sí juzgamos” volverá a presentarse este viernes en el Centro de Jubilados de General Madariaga, con una modalidad de cena show que combina teatro y encuentro social.





La propuesta es impulsada en conjunto por Producciones Independientes y el Centro de Jubilados, dos instituciones que se unen para ofrecer una nueva función de esta comedia, preparada especialmente para este formato.





La historia aborda la sexualidad en las distintas etapas de la vida, tanto en hombres como en mujeres. A través del humor, plantea cuestiones vinculadas con las necesidades personales, las relaciones de pareja, las distintas formas de vivir la intimidad y las nuevas maneras de encontrar el amor.





El elenco está integrado por Horacio Barrera, Juan Topich, Walter Medina y Martín Masaniz, junto a Carolina Figueroa, Romina Arana, Gisel Arana y Marcela Arancedo. La dirección está a cargo de Alejandro Manzo.





Entradas y reservas





Las entradas tienen un valor de $7.000 anticipadas y $10.000 el día de la función.





Pueden adquirirse en el Centro de Jubilados, a través de las redes sociales de Producciones Independientes o mediante comunicación telefónica al 02267 404634.





La iniciativa propone una nueva oportunidad para disfrutar de una comedia que combina humor y reflexión sobre los vínculos y la sexualidad a lo largo de la vida.