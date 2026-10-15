MADARIAGA: El Municipio adjudicó una compra de casi $25 millones en insumos para el Hospital Municipal

MADARIAGA

La Municipalidad de General Madariaga concretó la adjudicación de un nuevo concurso de precios destinado a la adquisición de insumos descartables para el Hospital Municipal, por un monto total de $24.934.901,61.





Se trata del Concurso de Precios N.º 13/2026, que contó con un presupuesto oficial de $46.673.852,26 y cuya apertura de ofertas se realizó el pasado 1 de octubre, con la participación de cinco empresas proveedoras.





Luego del análisis de las propuestas, la Dirección de Administración Hospitalaria y la Comisión de Preadjudicaciones evaluaron las ofertas teniendo en cuenta criterios de calidad, experiencia en el uso de los productos, condiciones de seguridad y conveniencia económica.





Como resultado de este procedimiento, se resolvió adjudicar la provisión de los distintos insumos a cuatro empresas: Qualimed S.A., Insumos Generales 3F S.R.L., Max Continental S.A. y Sist Medical S.R.L.





La adquisición será financiada con recursos municipales, a través de la Secretaría de Salud, y está destinada a cubrir necesidades de funcionamiento del Hospital Municipal.





Esta nueva compra forma parte de las acciones que lleva adelante el Municipio para sostener el abastecimiento de insumos esenciales y garantizar la continuidad de las prestaciones médicas que diariamente se brindan a los vecinos de General Madariaga.