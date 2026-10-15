“El tren fluvial”, la película filmada en Madariaga que llegó a Alemania, se estrena este viernes en la Casa de la Cultura

MADARIAGA





Protagonizada por el joven madariaguense Milo Barría, la producción fue seleccionada para la competencia Perspectives del Festival Internacional de Cine de Berlín. Tendrá funciones este viernes 16, el domingo 18 y el miércoles 21 de octubre, a las 21 horas.





La película argentina “El tren fluvial” tendrá su estreno local este viernes 16 de octubre, a las 21, en la Casa de la Cultura de General Madariaga. La producción mantiene un vínculo especial con la ciudad, donde se filmaron varias escenas y cuyo protagonista es el joven actor local Milo Barría.





Escrita y dirigida por Lorenzo “Toto” Ferro y Lucas Vignale, la película narra la historia de Milo, un niño de nueve años que crece bajo la presión familiar de convertirse en un gran bailarín de malambo. Sin embargo, sus sueños van más allá: quiere viajar en tren, conocer Buenos Aires y descubrir un mundo diferente al que conoce. Para lograrlo, deberá emprender un recorrido que lo enfrentará con sus propios miedos y deseos.





El rodaje incluyó escenarios reconocibles de General Madariaga, como la estación ferroviaria, el Hogar San Juan Bautista y la cancha de fútbol del barrio El Ceibo. También se utilizaron paisajes rurales de la región, entre ellos los parajes Guido y Santo Domingo.





De Madariaga a la Berlinale





Uno de los hitos de la producción fue su selección para la 76.ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín, conocido como Berlinale. Allí tuvo su estreno mundial en febrero de 2026 y formó parte de la sección competitiva Perspectives, dedicada a primeras películas.





Milo Barría viajó a Alemania junto a su madre, Lucrecia Pazos, para acompañar la presentación del largometraje y representar a General Madariaga en uno de los encuentros cinematográficos más importantes del mundo.





Luego, la película continuó su recorrido por festivales internacionales, con presentaciones en Nueva York y San Sebastián. También participó del BAFICI, donde recibió una mención especial.





Un estreno atravesado por el recuerdo





La proyección local tendrá además un significado especial por la ausencia de Lucas Vignale, uno de los creadores y directores de la película, quien falleció el 14 de junio, a los 28 años, en un accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, Brasil.





Vignale había desarrollado una trayectoria en el ámbito audiovisual, con trabajos en producciones musicales y proyectos cinematográficos. Junto a Lorenzo “Toto” Ferro, encontró en “El tren fluvial” la oportunidad de realizar su primer largometraje como director.





Su fallecimiento dejó una profunda tristeza en el ambiente artístico y convierte a esta película en un legado de su creatividad y pasión por el cine.





Días, horarios y entradas





Las funciones se realizarán en la Casa de la Cultura de General Madariaga los días viernes 16, domingo 18 y miércoles 21 de octubre, siempre a las 21 horas.





La entrada general tendrá un valor de $4.200, mientras que los jubilados abonarán $2.100.





Será una oportunidad para que los vecinos reconozcan distintos paisajes de la ciudad en la pantalla grande y acompañen una producción que llevó el nombre de Madariaga a escenarios cinematográficos internacionales.