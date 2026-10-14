Preocupación, oraciones y silencio, las primeras reacciones en la Iglesia argentina por el resultado de la operación de León XIV

Con preocupación y exhortaciones para invitar a la gente a “unirse en oración” siguen en la Iglesia argentina la evolución de la salud del papa León XIV , luego de la intervención a la que fue sometido, en la que los médicos le extirparon un tumor maligno , según confirmó la Santa Sede.

Al mismo tiempo, hasta tanto no exista una información oficial del Vaticano sobre la visita a la Argentina, Uruguay y Perú, programada para noviembre, el viaje sigue en pie. “Por ahora manejamos y trabajamos sobre su venida”, comentó a LA NACION un obispo que sigue de cerca las comunicaciones que llegan de Roma.

La decisión, si hay cambios, llegará desde el Vaticano. De todos modos, es claro que mientras no se conozca la palabra oficial de la Santa Sede, todo ingresó “en una atmósfera de duda”, tal la metáfora que empleó una fuente del Episcopado.

También en el Gobierno siguen atentamente las novedades en torno de la salud del pontífice.

Según pudo saber LA NACION , hasta el momento en el Gobierno no se recibió ninguna notificación sobre la gira del Papa. Solo llegó el parte médico, difundido por la Santa Sede. Esperan, al respecto, conocer la evolución y los próximos pasos.

El Gobierno se sorprendió ante la novedad sobre la salud del Sumo Pontífice. El vocero Adrián Ravier había terminado su conferencia de prensa cuando los medios dieron la noticia sobre el hallazgo de un adenocarcinoma pulmonar. “Más allá del deseo de tener esa fiesta de recepción del Papa, la prioridad es su salud. Queremos que esté bien, esperaremos novedades”, dijo Ravier a los acreditados, ni bien se enteró.

Según detallaron fuentes oficiales a LA NACION , hasta esta tarde no había llegado de parte del Vaticano ninguna notificación respecto de la gira del pontífice por la región, que incluye la Argentina. En la Cancillería estaban al tanto del parte médico del Papa y esperaban su evolución y los próximos informes.

En diálogo con el canal A24, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , se manifestó en el mismo sentido. Refirió que hubo una decisión junto al resto de las jurisdicciones involucradas (la Ciudad, la Provincia y Córdoba) de continuar con la organización y que así se lo trasladó a los jefes de las fuerzas.

“La instrucción ha sido: ‘Hasta que no haya una información oficial seguimos trabajando’”, sostuvo Monteoliva. Y añadió: “En estos casos no hay que perder tiempo, es preferible seguir trabajando. Si toca posponer, reprogramar, estamos dispuestos a que se defina luego de la información del Vaticano”.

Unos minutos después, el canciller Pablo Quirno contó que estuvo en contacto con representantes del Vaticano antes de la intervención del Papa y ratificó que el Gobierno “sigue avanzando” con la organización de la visita, mientras la prioridad es la “pronta recuperación” de León XIV.

“Lo que surge del parte médico nos da la noticia de que esto estaba previsto. Uno puede decir: ‘La rapidez en la que se realizó [la operación] es porque tenían algún sentido de la urgencia’ . Pero hasta ahora no tenemos ninguna información relacionada con el viaje, que es totalmente secundario”, afirmó Quirno.

“Tuvimos ayer una reunión con el Vaticano, hoy nos pidieron la avanzada... Las decisiones se tomarán cuando se tienen que tomar”, concluyó.

Una fuente eclesiástica consultada por este diario deslizó: “Por el momento compartimos pareceres, pero no tenemos información cierta”.

“Triste y difícil lo que está transitando el Papa”, agregó, al referirse a los comentarios que formulan los obispos en sus diálogos a partir de la operación que se realizó en el Hospital Gemelli, de la capital italiana. La intervención consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho.

Con el correr de las horas, a la preocupación inicial por la intervención quirúrgica se sumó un extendido silencio en la Conferencia Episcopal Argentina, a la espera de una información oficial más precisa que permita escenificar un panorama más claro con vistas a la agenda del Papa en las próximas semanas.

Antes de conocerse que los médicos debieron extirparle a León XIV un tumor maligno, el arzobispo de Córdoba, cardenal Angel Rossi declaró que “la noticia de la operación del Papa shockea”. En medio de la fuerte expectativa que generó en las últimas semanas su anunciado viaje a la Argentina, señaló: “Mantenemos la ilusión y el deseo de que lo tengamos acá”.

“uno a veces piensa egoístamente en su venida, pero lo primero que hay que pensar es en su salud”, dijo el cardenal Rossi , en declaraciones a Noticias Jesús María. Y agregó: “Rezamos para que prontito lo tengamos muy de pie, muy activo, porque realmente es un hombre lleno de vida y ágil”.

El lunes, un día antes de la operación, el nuncio apostólico, monseñor Michael Wallace Banach, presidió una misa ante un templo colmado en la basílica del Pilar, en Recoleta, por las fiestas patronales, y pidió públicamente a Dios que le conceda “salud y sanación” al papa León XIV, a quien tu Hijo ha confiado el ministerio petrino”. Y confió que el propio pontífice “nos anunciará el Evangelio cuando camine entre nosotros el próximo mes de noviembre”.

Fuente: La Nación