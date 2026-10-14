Rafael Jódar avanzó en Shanghai y fue advertido por gritarle a un alcanzapelotas: “¡Dame la puta toalla, coño!“

El tenista español Rafael Jódar , de 20 años, es una de las apariciones más asombrosas del circuito grande . Número 165 en la primera semana de la temporada, ya ganó un título ATP (en Marrakech), disputó otra final (perdió en Washington), es 13° del ranking mundial y ya fue 11°. En Shanghai acaba de vencer a Botic van de Zandschulp (Países Bajos) por 6-7 (4-7), 6-4 y 6-2, para alcanzar los cuartos de final de un Masters 1000 por cuarta vez en su carrera. Sin embargo, más allá de su poderío con la raqueta, otra vez quedó en el ojo de la tormenta por una reprochable reacción con un alcanzapelotas .

“¡Dame la puta toalla, coño!“ , le gritó Jódar a un alcanzapelotas en el arranque del segundo set, tras perder un punto. El juez de silla, el ecuatoriano Jimmy Pinoargote, escuchó, obviamente entendió lo que dijo el español y le aplicó un warning por conducta antideportiva.

“!Me pone un warning, tío! No me hace caso”, se quejó el tenista ante el umpire, que le contestó. “Yo entiendo, pero así no”, le dijo Pinoargote, un experimentado umpire. “No le he dicho nada malo. No me hace caso. Le estoy hablando y no le dije nada malo”, siguió quejándose el español. “Rafa, pídemelo a mí y yo se lo pido”, apuntó el árbitro. “¿Pero qué le he dicho?“, continuó Jódar.

“No puedo repetir, pero tú sabes lo que dijiste. No puedo repetir ahora. Así no hablamos con ellos” , lo retó Pinoargote, sin bajarse de la silla. “Una hora y diez jugando, por poquito le digo una cosa y ya me pones warning. Madre mía...”, se fastidió Jódar. “Yo te entiendo, pero eso no...”, cerró el árbitro. Aunque Jódar sumó otra queja: “Es increíble. Cómo se nota que no estás aquí adentro”.

El partido continuó y Jódar, finalmente, halló herramientas para triunfar. A los 20 años y 27 días, se encumbró como en el segundo jugador más joven en avanzar a los cuartos de final en la historia del torneo chino, tras el checo Jakub Mensik, que lo hizo con 19 años y un mes en la edición de 2024. Eso sí, el camino del jugador nacido en Leganés (Comunidad de Madrid) no fue fácil. En cada uno de sus partidos tuvo que trabajar hasta el tercer set para resolver su pase a la siguiente ronda. Y su duelo ante Van de Zandschulp no fue una excepción. Su próximo rival será el noruego y cabeza de serie número 20 Casper Ruud.

No fue la primera vez que Jódar tiene una reacción censurable con un alcanzapelotas . Durante el último torneo de Roland Garros ya había quedado bajo la lupa cuando pareció chocar a una ball girl cuando regresaba al vestuario, con paso apurado y molesto. El jugador español lo negó, insistiendo en que la chica se había tropezado con la lona al retroceder y que fue una “ilusión óptica”. La acción quedó allí, como en un limbo, sin embargo ahora todos escucharon lo que dijo.

Rafael Jodar aclara el incidente con la ball girl: no hubo empujón, fue un tropezón Tras su victoria en cinco sets ante Alex Michelsen en la tercera ronda de Roland Garros 2026, el joven tenista español Rafael Jodar se vio envuelto en una polémica viral. Un video corto que… pic.twitter.com/PYTFndxJ3O

“Ha sido un partido muy difícil, como todos los que he jugado aquí en Shanghai. Estoy contento de haber podido conseguir la victoria en mi primer partido aquí en la cancha central y ahora a recuperarse y a pensar en el siguiente partido que seguro que será muy difícil”, dijo Jódar tras jugar durante dos horas y media contra Van de Zandschulp.

Jódar suma 41 victorias en 57 partidos en la temporada, lo que mantiene intactas sus opciones de clasificación para el Masters (las ATP Finals). Se mantiene como N° 11 en la carrera a Turín (se clasifican ocho).

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Fuente: La Nación