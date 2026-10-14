Una embarazada de 34 semanas sufrió graves quemaduras: Detuvieron a su pareja

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Una joven de 29 años, embarazada de 34 semanas, permanece internada en grave estado en el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, Santa Fe, tras ingresar con quemaduras en distintas partes del cuerpo. Por el hecho, su pareja, de 36 años, fue detenida mientras la Justicia investiga si se trató de una tentativa de femicidio.

La víctima, identificada como Talia B., presenta lesiones en el rostro, el tórax y los hombros. Se encuentra en terapia intensiva, intubada y con asistencia respiratoria mecánica.

Investigan si la roció con alcohol y le prendió fuego

La principal hipótesis apunta a Gabriel C., concubino de la joven, quien fue arrestado y trasladado a la comisaría 24ª. Los investigadores intentan establecer cómo se produjeron las quemaduras y cuál fue la participación del sospechoso.

Una de las líneas de investigación busca determinar si el hombre roció con alcohol a la víctima y luego le prendió fuego. Según los primeros datos de la causa, el episodio habría ocurrido delante del hijo de tres años que ambos tienen en común.

La calificación legal del hecho continúa bajo investigación y el fiscal a cargo deberá determinar si corresponde imputarlo como tentativa de femicidio.

Secuestraron una botella de alcohol y prendas de vestir

Por disposición del fiscal Franco Tassini, personal de la Brigada de Femicidios y del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones realizó peritajes en la vivienda de la pareja, ubicada en Obligado al 400, en Granadero Baigorria.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una botella de alcohol y prendas de vestir que serán sometidas a análisis para determinar si tienen relación con el ataque.

La investigación busca reconstruir lo ocurrido antes de que la joven fuera trasladada al hospital y reunir pruebas para establecer las responsabilidades. Mientras tanto, la víctima continúa internada en estado delicado y con asistencia respiratoria mecánica.