“Posible estafa premeditada”: la bronca de los argentinos varados en España por los problemas operativos de la aerolínea Plus Ultra

Hace más de un año que Guido no ve a su familia ni a sus amigos. Planeó con tiempo una escapada a Argentina y compró en junio un pasaje de ida y vuelta de Madrid a Buenos Aires para el 4 de diciembre. Lo hizo con Plus Ultra y por 859 euros y hace unas horas le cancelaron el vuelo de ida sin darle demasiadas explicaciones.

“ Recibí un mail de cancelación sin explicación más que cuestiones operativas y que me tenía que comunicar con el call center ”, cuenta Guido a Clarín.

Inquieto por la falta de solución, fue directamente al aeropuerto de Barajas. “En la oficina de Plus Ultra de la Terminal 4 me dijeron que no podían hacer nada. Que siga llamando al call center ”, repasa.

“Cuando finalmente pude comunicarme, me dijeron que ellos solo podían realizar cambios de vuelos, pero que para mi fecha no había nada disponible . Y que probablemente no iban a tener”, dice, abatido.

Y agregó: “Recién a partir del 10 de diciembre quizá me iban a poder decir algo, pero nada confirmado”.

Ante esta situación, Guido presentó una reclamo online para que lo reembolsen, pero nunca le dieron una respuesta: “Quiero denunciarlos con la AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea del Ministerio de Transportes español) pero al parecer hay que esperar más de un mes para que te respondan. Se supone que por ley tienen obligación de reembolsar el pasaje en un plazo máximo de siete días ”

“Es cierto que (el precio del pasaje) era sospechosamente barato. Ahí está la posible estafa premeditada . Me habían informado que esta aerolínea era nueva en Argentina y que en Colombia funcionaba hace bastante y bien. Me equivoqué”, lamenta Guido.

Magalí Nagel pensaba volar con Plus Ultra desde Madrid a Buenos Aires el 13 de noviembre. Como tantos otros pasajeros, recibió un email de cancelación de su vuelo sin ninguna alternativa.

“Recién ayer (por el viernes) pude contactar a la aerolínea telefónicamente y me dijeron que no reprogramarán más vuelos ”, dice a Clarín, desconcertada. “No hacen reembolsos por teléfono y lo que me piden que siga mandando mails”, agrega.

Magalí vive en Turín, Italia. Su viaje partía desde allí, hacía escala en Madrid y el destino final era Buenos Aires.

“ Esto es un desastre . Perdí también el vuelo de conexión entre Turín y Madrid, los hoteles en Madrid. Es increíble. Casi dos mil euros tirados”, admite, entre angustiada y furiosa-.

“Lo peor es que le sigan pagando a influencers para hacer videos promocionando a la aerolínea y siguen vendiendo nuevos billetes. No se entiende", se lamenta, sorprendida.

Plus Ultra --que en España está involucrada en un escándalo de corrupción que salpica al ex presidente Rodríguez Zapatero-- vincula los cambios con las obras en el Aeropuerto de Ezeiza . Los trabajos harán que entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre la terminal aérea solo opere con la pista principal, aunque con una extensión reducida de 1.850 metros, en lugar de los 3.300 habituales. La restricción golpea a los aviones de gran porte y de larga distancia, que necesitan más recorrido para despegar y aterrizar.

El proyecto, a cargo de Aeropuertos Argentina , contempla la rehabilitación de la pista secundaria 17-35 y trabajos en su intersección con la principal, con una inversión cercana a los 110 millones de dólares . Las obras empezaron en agosto y seguirán hasta diciembre, pero el momento crítico para los vuelos de largo alcance es esa ventana de menos de tres semanas.

Otras compañías resolvieron el problema sin recortar tanto. Aerolíneas Argentinas hará una escala técnica en Río de Janeiro, mientras que Iberia y Level pararán en Montevideo . Plus Ultra también había previsto esa parada, pero finalmente decidió bajar de cinco a dos las frecuencias entre el 19 de octubre y el 13 de diciembre , un período bastante más largo que el de las obras.

ITA Airways, que también planeaba una escala en Río, directamente empezó a avisar que cancela los vuelos de los días de obra . Según explicó esa compañía, los desvíos implican más tiempos de operación y costos adicionales, a lo que se suma el aumento del combustible. Aclaró que el ajuste responde a razones estrictamente operacionales y que la Argentina "continúa siendo un mercado estratégico".

Para un pasajero que habló con Clarín , la explicación no cierra. "Claramente, es mentira" , dice sobre la versión de la pista, porque las suspensiones y las postergaciones arrancan el 19 de octubre y llegan hasta mediados de diciembre. Con dos vuelos en lugar de cinco, calcula que hay "de mínima, 1.000 personas por semana " afectadas durante casi dos meses.

Con fuentes de la empresa, el blog especializado de Sir Chandler lo detalló el martes pasado, cuando dijo que Plus Ultra suspendió la venta de pasajes hasta las salidas del 15 de diciembre "porque achicaría la cantidad de vuelos y tendría que reprogramar a muchos viajeros".

El malestar se organizó rápido, en un grupo de WhatsApp de afectados. De un día para el otro pasó de 40 integrantes a 160. Entre los miembros hay argentinos que viven en España, turistas que fueron de vacaciones y algún que otro español.

Los casos se repiten con distintas fechas. Sol tenía pasajes para el 23 de octubre y el 8 de noviembre : le cancelaron la ida a Madrid sin opción de reprogramar y solo le ofrecieron reembolsar ese tramo. En la web de la aerolínea, el reclamo de reembolso advierte que "los plazos se verán ampliados", pero no aclara cuánto.

Otros contaron que les movieron el regreso del 4 al 18 de noviembre, del 9 al 21 o del 21 de noviembre al 2 de diciembre. Uno de ellos resolvió el problema por su cuenta: "Compré otro pasaje de vuelta". Algunos reclaman que, si no aceptan el cambio, se les devuelva el dinero y no un bono, y citan la normativa europea .

El problema es el precio. En el aeropuerto les dijeron que existía la posibilidad del reintegro , pero solo de la parte no usada: la vuelta.

Según un pasajero argentino, la aerolínea vendió estos pasajes de Buenos Aires a Madrid "por entre 750 y 800 dólares , sin ser low cost". Si se opta por devolver el tramo no usado, la devolución es de " 300 y pico, 400 dólares ", insuficiente para un vuelo de regreso dentro de un mes.

Él mismo buscó y vio una opción por 800 o 900 dólares , pero en el grupo dicen que ya están subiendo: entre 1.200 y 1.500 , con escala en Brasil y por un solo tramo. Mientras espera una respuesta de la aerolínea, intenta que le adelanten el vuelo de ida para acercarlo a la fecha original de regreso y no tener que quedarse quince días de más en Europa.

Plus Ultra empezó a operar la ruta Buenos Aires-Madrid a fines de mayo , con tarifas bajas que atrajeron a quienes compraron con meses de anticipación y no obtuvieron mejores precios, por ejemplo, por Iberia. En el medio del reordenamiento de vuelos por las obras en Ezeiza, estos pasajeros parecen estar entre los más afectados. Algunos en el grupo justamente se cuestionan si los "dejan para el final", por no haber pagado un pasaje más caro en una compañía más conocida.

Fuente: Clarín