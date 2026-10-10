Fiscales de EE.UU. amplían su investigación sobre los fondos en el exterior de la AFA

El empresario Guillermo Tofoni envió a tres fiscales de Estados Unidos información sobre Moon Euro Management LLC , el nuevo agente de cobro de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el exterior. La sociedad fue constituida en Dubái y presenta una serie de particularidades que despertaron sospechas en medio de la investigación sobre los negocios internacionales del fútbol argentino.

Según fuentes judiciales consultadas por Clarín , Tofoni, a través de su abogado en Estados Unidos, remitió un informe a los fiscales federales Patrick Gushue y Christopher Ting, de Washington D. C., y Michael Berger, de Miami, Florida.

Los tres investigadores llevan adelante averiguaciones preliminares sobre la AFA, sus dirigentes y distintas sociedades vinculadas mediante contratos comerciales y financieros. El alcance de la búsqueda de información se amplió en los últimos meses.

El nuevo dato apunta a una sociedad registrada en Emiratos Árabes Unidos, lejos de los bancos estadounidenses donde anteriormente se canalizaban parte de los ingresos internacionales de la AFA.

El presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, recurrieron a Moon Euro Management LLC como nuevo agente de cobro.

Una de las hipótesis que se analiza es si el cambio de intermediario busca reducir la exposición de esos fondos a eventuales medidas judiciales en Estados Unidos, donde operaba TourProdEnter LLC, la empresa del productor teatral Javier Faroni.

Por ahora, no existen elementos suficientes para afirmar que esa haya sido la finalidad de la decisión. Tampoco se conoce una orden judicial de embargo sobre las cuentas de TourProdEnter vinculada con estas averiguaciones.

Pero la aparición de Moon Euro no es el único movimiento bajo análisis.

A fines del mes pasado, los investigadores estadounidenses también solicitaron información a Tofoni sobre José Hache , ex tesorero del Club Atlético Central Córdoba de Santiago del Estero, según reveló Clarín.

Hache mantuvo vínculos con Juan Pablo Beacon, quien fue uno de los principales colaboradores de Toviggino, y aparece relacionado con operaciones administrativas y financieras del club santiagueño.

Entre las actividades que se buscan reconstruir figuran operaciones de compraventa de futbolistas con clubes de Argentina, México y Arabia Saudita, entre otros países.

La investigación apunta a seguir el recorrido de los fondos generados por los contratos comerciales de la Selección argentina en el exterior, estimados en unos 400 millones de dólares.

En ese contexto también quedó pendiente una instancia judicial en Miami.

El ex gerente de Marketing de la AFA Leandro Petersen no se presentó el 30 de julio ante un Gran Jurado, en una convocatoria cuya existencia él niega.

Sin embargo, dos fuentes consultadas por Clarín sostienen que Petersen es considerado un testigo relevante por su conocimiento de los acuerdos comerciales de la Selección.

Durante su paso por la AFA, Petersen participó de negociaciones con más de un centenar de patrocinadores internacionales de la Scaloneta. Su salida de la entidad se produjo hace aproximadamente dos meses.

Mientras se intenta establecer si finalmente declarará ante las autoridades estadounidenses, aparecen nuevos datos sobre la estructura de Moon Euro Management LLC.

La licencia comercial de Moon Euro Management LLC fue registrada el 5 de mayo ante las autoridades económicas de Dubái, según publicó La Nación.

El documento, identificado con el número 1618076, habilita a la sociedad a desarrollar actividades de gestión de marketing y organización comercial de eventos deportivos, dentro de la categoría de servicios empresariales y corporativos.

La compañía fue inscripta bajo la modalidad LLC-SO. La sigla corresponde a single owner, es decir, una sociedad de responsabilidad limitada con un único propietario.

Sin embargo, la documentación examinada hasta ahora no permite identificar públicamente al beneficiario final de la empresa.

Moon Euro declaró como domicilio la oficina 203-279 del edificio Albahar, ubicado en Al Khabeesi, Dubái.

La dirección llamó la atención por las características del inmueble.

Según las ofertas publicadas por agentes inmobiliarios locales, en ese edificio se alquilan pequeñas oficinas de entre 8 y 16 metros cuadrados, con o sin mobiliario, destinadas principalmente a empresas emergentes y emprendimientos comerciales.

Los servicios ofrecidos incluyen conexión a Internet, aire acondicionado y electricidad, que pueden incorporarse al contrato anual de alquiler.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por Clarín, en el inmueble también funcionan oficinas utilizadas como domicilios comerciales por distintas sociedades.

Algunos alquileres anuales de estos espacios se ofrecen por valores que oscilan entre 22.000 y 35.000 dólares, según la información comercial relevada.

En el registro de Moon Euro figura específicamente el despacho 203-279, identificado como propiedad de Hamad Mohamed Abdulrahman Al-Bahar-Al-Khabisi, de acuerdo con la traducción de la documentación en árabe.

El domicilio, por sí solo, no demuestra ninguna irregularidad. Sin embargo, constituye un punto de partida para determinar si la empresa cuenta con instalaciones, personal y actividad comercial efectiva.

El análisis de fuentes abiertas permitió reconstruir otros aspectos de la presencia digital de la compañía.

El dominio de su sitio web, www.mooneurollc.com, fue registrado mediante Realtime Register BV, una empresa dedicada a proporcionar servicios de registro de dominios a revendedores, agencias digitales y proveedores de alojamiento.

El sitio está alojado en infraestructura de la compañía italiana Seeweb SRL, con servidores en Frosinone, Italia.

Ese dato permite identificar al proveedor tecnológico, pero no necesariamente a la persona que contrató o pagó el servicio.

La investigación también detectó una asociación técnica con el dominio endriazizi.com, perteneciente a Endri Azizi, quien se presenta en redes sociales como desarrollador web, ingeniero de software y fotógrafo radicado en Italia.

Azizi ofrece servicios y consultoría tecnológica en Milán. Una de las posibilidades es que haya participado en el desarrollo del sitio de Moon Euro, aunque esa vinculación comercial todavía no pudo ser confirmada.

El interrogante principal es quién controla efectivamente la sociedad y qué estructura operativa tiene para administrar los ingresos comerciales de la AFA en el exterior.

En las búsquedas realizadas no se identificaron redes sociales corporativas, una nómina pública de empleados ni una cartera verificable de clientes ajenos a la AFA.

Tampoco se encontró un número telefónico corporativo claramente identificado ni una dirección de correo electrónico publicada en su sitio web.

La ausencia de esos elementos no demuestra que la compañía sea ficticia, pero dificulta reconstruir su actividad comercial y verificar la identidad de sus responsables.

Los otros agentes de cobro de la AFA

La aparición de Moon Euro se suma a una trama de intermediarios internacionales que Clarín viene investigando desde hace meses.

A fines de febrero, este diario reveló la existencia de por lo menos seis agentes de cobro utilizados por la AFA para canalizar ingresos generados en el exterior .

Entre ellos figuraban Odeoma Gestión SL, Q22 Services Limited y Stratega Group, sociedades vinculadas con Fabián Marcelo Ramón Saracco, un contador santiagueño de 62 años.

Saracco integró el círculo de confianza de Pablo Toviggino y mantuvo vínculos políticos con el exgobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora.

El 7 de diciembre de 2021, la AFA comunicó la rescisión de los contratos con las empresas vinculadas con Saracco. La decisión quedó registrada en el boletín número 6.028 de la entidad.

Solo dos días después, el 9 de diciembre, la AFA firmó un nuevo acuerdo de representación comercial con TourProdEnter LLC, la sociedad vinculada con Javier Faroni y Érica Gillette.

El contrato fue informado en el boletín número 6.031.

El cambio de intermediarios abrió una nueva etapa en la administración de los ingresos internacionales de la Selección, cuyo recorrido financiero es ahora objeto de averiguaciones en Estados Unidos.

Pero la lista de sociedades no termina allí.

Otra de las firmas identificadas es Star Rights Limited, constituida en Malta el 20 de diciembre de 2017.

La empresa declaró como domicilio el número 171 de Old Bakery Street, en La Valeta, capital de Malta.

Esa dirección aparece en bases de datos vinculadas con las investigaciones internacionales conocidas como los Papeles de Panamá y los Papeles del Paraíso, coordinadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

El domicilio figura asociado con al menos otras 15 sociedades, según la información relevada.

Star Rights Limited recibió pagos relacionados con contratos de la AFA a través de una cuenta en UBS Switzerland AG, sucursal de Zúrich, Suiza.

Parte de esos fondos fue posteriormente transferida a TourProdEnter LLC y a Global FC LLC, otra de las sociedades identificadas como intermediaria de cobros.

Global FC LLC fue constituida en Wyoming, Estados Unidos, el 20 de junio de 2023 y disuelta el 15 de enero de 2026.

Según la documentación examinada por Clarín, intervino en operaciones vinculadas con aproximadamente 5,8 millones de dólares de ingresos de la AFA.

Como responsable de la sociedad figuraba Andrés Alejandro Scornik, empresario argentino que, según su perfil de LinkedIn, se desempeñó como asesor comercial de la AFA entre 2021 y octubre de 2025.

Scornik también aparece como socio director de Fancity, empresa que produjo al menos un evento para la AFA, y de Studio23 Sports.

Los documentos societarios y financieros muestran que Global FC utilizó distintas direcciones en Argentina y Estados Unidos.

Una de ellas estaba ubicada en Benavídez, partido bonaerense de Tigre.

Otra correspondía al número 4154 de Villanova Street, en Houston, Texas, una dirección identificada como vivienda residencial.

También utilizó el domicilio 30 N Gould Street, suite R, en Sheridan, Wyoming.

Esta última dirección constituye una de las pistas más llamativas de la investigación.

Allí funciona Registered Agents Inc., una empresa que presta servicios de representación legal y registración de sociedades en Estados Unidos.

El domicilio aparece asociado con una cantidad extraordinaria de compañías constituidas en Wyoming, muchas de ellas sin actividad física en ese estado.

La utilización de agentes registrados es una práctica legal y habitual en Estados Unidos. Sin embargo, la concentración de sociedades en una misma dirección puede dificultar la identificación de sus responsables y de sus operaciones reales.

El lugar también apareció mencionado en investigaciones periodísticas sobre fraudes y sociedades utilizadas en operaciones sospechosas.

Entre diciembre de 2023 y abril de 2026, Reuters, Wired y el ICIJ publicaron investigaciones sobre los riesgos vinculados con estructuras societarias registradas mediante intermediarios.

La aparición de una dirección en investigaciones sobre fraude no implica, por sí misma, responsabilidad de todas las empresas que la utilizan.

El 11 de noviembre de 2025, Global FC LLC cambió su agente registrado en Wyoming.

La firma reemplazó a Registered Agents Inc. por Legalinc Corporate Services Inc., con domicilio en Miami, Florida.

El cambio se produjo en un contexto de creciente atención sobre los servicios de registración de sociedades, aunque no pudo establecerse si respondió a dificultades bancarias, razones comerciales o una reorganización administrativa.

Otra de las firmas identificadas en la investigación es CAE Services LLC.

Los registros muestran dos sociedades con ese nombre: una constituida en Wyoming el 26 de julio de 2022 y otra inscripta en Florida el 21 de julio de 2018.

La primera permanece activa, mientras que la segunda fue disuelta el 26 de septiembre de 2025.

Ambas utilizaron como agente registrado a Registered Agents Inc. y declararon, en distintos momentos, la dirección de Sheridan, Wyoming.

Sus páginas web ofrecen servicios de consultoría, turismo, organización de eventos y marketing empresarial.

Sin embargo, el análisis de su presencia digital encontró páginas incompletas, fotografías de bancos de imágenes y contenidos que no permiten verificar una estructura comercial propia.

Tampoco se identificaron públicamente nóminas de empleados, redes sociales corporativas activas o carteras de clientes independientes.

La coincidencia de domicilios, intermediarios y características digitales plantea interrogantes sobre el funcionamiento de estas sociedades y su papel en la administración de fondos vinculados con la AFA.

En conjunto, los agentes de cobro examinados presentan algunas características compatibles con vehículos societarios de propósito especial, conocidos internacionalmente como SPV.

Estas estructuras pueden utilizarse legalmente para administrar contratos, inversiones o flujos financieros específicos.

La cuestión que buscan esclarecer las investigaciones es si las sociedades tuvieron una actividad comercial genuina y qué destino recibieron los fondos que circularon por sus cuentas.

En ese escenario, Moon Euro Management LLC aparece como el eslabón más reciente de una cadena de intermediarios que atravesó España, Malta, Suiza, Estados Unidos y ahora Emiratos Árabes Unidos.

Mientras los fiscales estadounidenses continúan reuniendo información, persisten tres preguntas centrales: quién es el verdadero dueño de Moon Euro, por qué la AFA cambió nuevamente de agente de cobro y cuál fue el destino final del dinero recaudado en el exterior.

Fuente: Clarín