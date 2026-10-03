Poner una hoja de laurel seca detrás de la puerta de entrada: para qué sirve y por qué lo recomiendan

El uso del laurel va más allá de la cocina. Por su valor simbólico para algunas creencias como el Feng Shui , hay un método para aprovecharlo y es colocar una hoja seca detrás de la puerta . A esta práctica se le atribuyen propiedades de protección y prosperidad .

El objetivo principal de este método es aprovechar el perfume natural de la planta y mantener un ambiente agradable sin usar aerosoles ni productos artificiales, además de atraer buenas energías al espacio.

Las creencias recomiendan la ubicación detrás de la puerta porque es un lugar discreto, donde la hoja puede permanecer varios días sin estorbar ni dañarse. Al estar seca, la hoja conserva parte de sus compuestos aromáticos y libera un olor suave , aunque no llega a perfumar toda la habitación.

Además, en muchas tradiciones populares, el laurel está asociado con protección, prosperidad y buena fortuna . Por ese motivo, algunas personas eligen colocarlo cerca de las entradas de sus casas, aunque estos efectos pertenecen al terreno de las creencias y no cuentan con respaldo científico.

Es importante evitar que la hoja entre en contacto con la humedad , ya que esto puede acelerar su deterioro.

El laurel aporta un aroma suave, pero una sola hoja seca no funciona como un aromatizante potente para toda una habitación. Si el objetivo es mantener un ambiente con buen olor, también es fundamental ventilar los espacios y eliminar las fuentes de malos olores.

Respecto a los insectos, algunas personas usan hojas de laurel como método casero para intentar mantenerlos alejados, debido a su aroma. Sin embargo, no debe considerarse un reemplazo de los productos específicos para controlar plagas. Si bien el laurel contiene compuestos aromáticos con actividad repelente estudiada en ciertos contextos, una hoja seca detrás de la puerta no alcanza para eliminar ni controlar una infestación.

Fuente: TN