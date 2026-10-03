Mario C. Salvador, psicólogo español de 67 años: “Las generaciones de más edad fuimos educadas en la cultura del esfuerzo”

Las personas mayores y los jóvenes fueron criados de maneras muy diferentes , por lo que tienen distintas formas de pararse frente a la vida. En ese sentido, el psicólogo español Mario C. Salvador explicó las diferencias entre ambas generaciones.

“ Las generaciones de más edad hemos sido educadas en la cultura del esfuerzo; las más jóvenes, en la gratificación inmediata ”, aseguró el especialista en diálogo con el medio español La Vanguardia .

Para el psicólogo, al acceder de manera constante a estímulos rápidos , los jóvenes modificaron la forma de esperar los resultados. Según señaló, en la actualidad existe una tendencia a buscar recompensas inmediatas , lo que puede complicar la capacidad de sostener desafíos prolongados en el tiempo.

Las nuevas generaciones, remarcó Mario Salvador, crecieron en un contexto muy cambiante, caracterizado por la velocidad, la tecnología y el acceso instantáneo a una gran cantidad de información, entretenimiento y respuestas a través de internet.

Sin embargo, esta dinámica también se traslada a distintos aspectos de la vida cotidiana . Como reciben muchos resultados rápidos, a los jóvenes puede resultarles más difícil tener paciencia y sostener esfuerzos cuando los beneficios aparecen con el tiempo.

Lejos de implicar que tienen menos capacidades, el psicólogo aseguró que los jóvenes fueron criados en un entorno muy distinto al de las generaciones más grandes.

De acuerdo con el especialista, las generaciones más jóvenes tienen, como desafío principal, recuperar la capacidad de atravesar situaciones incómodas , aburridas o complejas sin abandonarlas de inmediato al ver que no obtienen una recompensa rápida.

En cualquier proceso de aprendizaje, trabajo o crecimiento personal, la frustración puede entrar en juego . Por esa razón, es importante aprender a convivir con ella y entender que ayuda a desarrollar paciencia, constancia y herramientas para atravesar dificultades.

Para Salvador, el esfuerzo no debería entenderse solo como un sacrificio, sino también como la capacidad de mantener un objetivo en el tiempo aunque los resultados no aparezcan de manera inmediata, ya que eso permite desarrollar distintas herramientas personales.

Fuente: TN