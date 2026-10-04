Pocos la conocen: es una de las plantas más venenosas del mundo, crece hasta 3 metros y tiene manchas rojizas o púrpuras

En el mundo de las plantas , existen algunas especies que es mejor mantener alejadas. Una de ellas es la cicuta , considerada una de las más tóxicas que pueden encontrarse.

Se trata de una planta que puede alcanzar hasta los 3 metros de altura y tiene una característica que permite reconocerla al instante: su tallo suele presentar manchas rojizas o púrpuras .

La planta, cuyo nombre científico es Conium maculatum , integra la familia de las apiáceas, la misma a la que pertenecen especies conocidas como el perejil, el apio y la zanahoria. Sin embargo, a diferencia de ellas, la cicuta contiene sustancias capaces de provocar una intoxicación grave .

La cicuta es una planta herbácea de gran tamaño que puede crecer en terrenos baldíos , bordes de caminos , zonas húmedas y otros ambientes donde encuentra condiciones favorables. Entre sus características principales están:

La peligrosidad de esta planta se relaciona con los alcaloides que contiene, entre ellos la coniína , una sustancia que afecta el funcionamiento del sistema nervioso .

La intoxicación puede producirse si la planta es ingerida . Sus diferentes partes contienen sustancias tóxicas, por lo que no debe utilizarse como alimento ni como planta medicinal sin una indicación profesional.

Ante una posible ingesta, es fundamental buscar atención médica de inmediato y no esperar a que aparezcan síntomas.

La cicuta es originaria de Europa y el norte de África, pero actualmente se encuentra naturalizada en distintas regiones del mundo. Puede desarrollarse en:

Fuente: TN