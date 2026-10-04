Corrientes: una mujer murió y un hombre quedó gravemente herido tras ser alcanzados por un rayo en medio de la ruta

Una mujer de 31 años murió y su pareja, de 34, resultó gravemente herido después de que ambos cayeran de la motocicleta en la que viajaban durante una tormenta eléctrica en Corrientes. La principal hipótesis de la Justicia es que fueron alcanzados por un rayo.

El hecho ocurrió este viernes alrededor de las 10, sobre la ruta provincial N°6, a unos 300 metros del acceso a la localidad de Concepción del Yaguareté Corá. En ese momento, la zona estaba cubierta por una tormenta con relámpagos y truenos.

La víctima fatal fue identificada como Karina Giselle Lator , de 31 años y madre de dos chicos. Durante el trágico episodio, viajaba junto a su pareja, Alejandro Fernández, de 34, en dirección a su casa, ubicada en el barrio Caaby Guazú de esa localidad.

Fueron los efectivos de la comisaría local, que se encontraban en el acceso a Concepción, quienes vieron pasar a la pareja en la moto y, segundos después, advirtieron una intensa luz que descendió desde el cielo hacia el sector por el que circulaban.

Luego escucharon un fuerte estruendo y observaron que los dos ocupantes de la moto habían caído sobre el asfalto.

Los policías se acercaron rápidamente para auxiliarlos. Fernández todavía registraba movimientos, mientras que Lator permanecía inmóvil. Ante la situación, solicitaron una ambulancia del hospital local, que trasladó a ambos hasta el centro de salud.

Una vez allí, el médico de guardia confirmó que la mujer había muerto. En tanto, Fernández sobrevivió, aunque presentaba lesiones que requirieron su traslado al Hospital María Auxiliadora, de la ciudad correntina de Saladas, para que le realizaran estudios de mayor complejidad.

La posibilidad de que ambos hayan sido alcanzados por un rayo es, por ahora, la principal hipótesis que se encuentra bajo investigación. Sin embargo, en el hospital local no pudieron establecer si la muerte de Lator estuvo directamente relacionada con un posible impacto eléctrico.

Por ese motivo, el médico recomendó realizar una autopsia sobre el cuerpo de la mujer para determinar las causas del fallecimiento.

El caso fue informado al fiscal de Santa Rosa, Daniel Lezcano, quien lo caratuló como “muerte por causa dudosa”.

Además de ordenar la autopsia correspondiente, la Justicia intenta determinar qué ocurrió con la pareja mientras circulaba por la ruta provincial N° 6.

Fuente: TN