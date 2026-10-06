PINAMAR - El Festival de Cine de Terror en el Bosque: El programa completo

El 10 y 11 de octubre, desde las 19 h, Pinamar vuelve a convertirse en escenario de una propuesta que combina cine, música, experiencias inmersivas y actividades para toda la familia. Además, el domingo habrá una propuesta especial en el Centro de Innovación.
El Festival de Cine de Terror en el Bosque
prepara una nueva edición con entrada libre y gratuita en el Auditorio Piña, ubicado en Av. Bunge y Camino de los Pioneros.
Durante las dos jornadas habrá
proyecciones, personajes interactivos y cosplayers, maquillaje FX, puntos
fotográficos, patio gastronómico, paseo de emprendedores, DJs en vivo y una
experiencia inmersiva a cargo de UADE, de
19 a 22 h.
Este año se contará con la colaboración del festival Buenos Aires Rojo Sangre (BARS), el evento de cine de
terror, fantasía y bizarro más importante de Argentina y Latinoamérica. El BARS
llega a Pinamar con la presencia de referentes y una selección de cortometrajes
y largometrajes premiados de su última edición.
Por otro lado,
la programación de este año también incluye
la serie animada infantil —Cuentos de Terror para Franco” de Elian Guerin, realizada en 2022 y basada
en los libros de cuentos de Hugo Mitoire que explora las leyendas, mitos y
relatos del Nordeste argentino. Su productor también asistirá al Festival.
Además, el domingo 11 a las 21 h se realizará el concurso de disfraces,
con premios de Telpin.
Desde su creación en 2018, el Festival de
Cine de Terror en el Bosque se consolidó como una propuesta cultural que
fortalece la identidad de Pinamar, promueve el turismo cultural y genera un
espacio para la producción audiovisual y el desarrollo de artistas y
emprendedores locales.
En esta edición,
el Festival fue declarado de interés por la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación,
en reconocimiento a su aporte a la cultura local y
regional.
CRONOGRAMA
SÁBADO 10 DE OCTUBRE
Desde las 19 h | Auditorio Piña
Durante toda la jornada habrá DJ en vivo, patio
gastronómico, paseo de emprendedores, maquillaje FX, puntos fotográficos y una
experiencia
inmersiva a cargo de UADE, de 19 a 22 h.
FRANJA INFANTIL | 19 A 22 H
19:15 h | Cuentos de terror para Franco Elian
Guerin | 60 min | 2022 | Argentina
Incluye las historias: La luz mala,
El Pomberito, El fantasma de la panadería, El espantapájaros y El sonámbulo y la muerte.
20:30 h | El cadáver
de la novia Tim Burton | 75 min | 2005 | EEUU
AUDITORIO PIÑA |
19:30 h | Ceremonia de Apertura
del Festival BLOQUE BARS
19:40 h | El Susurro
Gustavo Hernández | 100 min | Uruguay-Argentina | BARS
Mejor Largometraje y Mejor Director en la última edición del BARS. Mención especial
a Mejor Actor
para Marcelo Michinaux.
21:20 h | Luz Diabla
Patricio Plaza, Paula
Buffo y Gervasio
Canda | 11 min | Argentina-Canadá | BARS
Mejor Guión en la última edición del BARS.
21:30 h | Háblame
(Talk to Me)
Danny y Michael Philippou
| 95 min | Australia
23:10 h | REC
Jaume Balagueró y Paco Plaza | 76 min | España
DJ EN VIVO
19:00 h — Nacho Rouxel 20:10 h — Lara Gascon 21:20
h — Viejo Golf 22:30 h — Kevin Icarde 23:45 h — CAPZZ
DOMINGO 11 DE OCTUBRE
Desde las 19 h | Auditorio Piña
DJ en vivo, patio gastronómico, paseo de
emprendedores, maquillaje FX, puntos fotográficos y experiencia inmersiva a cargo de UADE, de 19 a 22 h.
FRANJA INFANTIL
19:15 h | Cuentos de terror para Franco
Elian Guerin | Argentina
Incluye las historias: El monstruo del guarapo, El
cuco, El payaso maldito, La poseída y La imaginación al poder.
20:30 h | El extraño
mundo de Jack Tim
Burton | 75 min | 1993 | EEUU
AUDITORIO PIÑA |
19:30 h | BLOQUE BARS
19:40 h | R12
Facundo Aibar | 19 min | Argentina
| BARS
Mejor Cortometraje Nacional
en la última edición del BARS
20:00 h | La Presentación
Nicolás Shujman | 14 min | Argentina | BARS
Mejor Fotografía y Mejor Actuación, para Cecilia Marani,
en la última edición del BARS.
20:20 h | El Llanto del Perro
Federico
Venzi y Jano Piccardo | 72 min | Argentina | BARS
Mejor Guión y Mejor Montaje
(EDA) en la última edición
del BARS.
21:30 h | Barbarian
Zach Cregger | 102 min | 2022 | EEUU
23:15 h | Posesión Infernal
Sam Raimi | 86 min | EEUU | Culto
21 H | CONCURSO
DE DISFRACES
El domingo, quienes quieran sumarse podrán
participar del concurso de disfraces, con premios de Telpin.
DJ EN VIVO
19:00 h — Rodlop
20:00 h — Fer Fortinero 21:00 h — Reii Roman 22:00 h — Juanjo
Lopez 23:00 h — Fenix Music
00:00 h — CAPZZ B2B GAD
DOMINGO 11 | 16:30 H
TERROR EN EL BOSQUE:
CHARLA Y MUESTRA FOTOGRÁFICA
Centro de Innovación | Entrada libre y gratuita
El Grupo Indómito, grupo interdisciplinario
de estudios sobre terror, ciencia ficción y bizarro de la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Buenos Aires, llega al Festival con una propuesta
especial para explorar cómo el bosque se convierte en un escenario privilegiado
para el terror, el misterio y lo desconocido.
La actividad incluirá una charla abierta y
la proyección de cuatro cortometrajes argentinos:
●
Pandemia, de Salthu y Ballistreri (2019).
●
Quemado, de Emito Dip – Dopamina
Rebis FX (2022).
●
Cenizas, de Mellid (2019).
●
Monstruos, de Hernán Ferreyra
(2012).
La propuesta es apta para todo público y
está pensada tanto para quienes disfrutan del género
como para quienes
quieran descubrir nuevas
formas de mirar el terror y
sus escenarios.
Por otro lado, se exhibirá una muestra
fotográfica de Mariano Landoni, fotógrafo del under porteño, con una serie de
fotohistorias sobre films bizarros de terror que nunca existieron.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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