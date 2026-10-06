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PINAMAR - El Festival de Cine de Terror en el Bosque: El programa completo

Gastón Scigliano octubre 06, 2026

El 10 y 11 de octubre, desde las 19 h, Pinamar vuelve a convertirse en escenario de una propuesta que combina cine, música, experiencias inmersivas y actividades para toda la familia. Además, el domingo habrá una propuesta especial en el Centro de Innovación.


El Festival de Cine de Terror en el Bosque prepara una nueva edición con entrada libre y gratuita en el Auditorio Piña, ubicado en Av. Bunge y Camino de los Pioneros.


Durante las dos jornadas habrá proyecciones, personajes interactivos y cosplayers, maquillaje FX, puntos fotográficos, patio gastronómico, paseo de emprendedores, DJs en vivo y una experiencia inmersiva a cargo de UADE, de 19 a 22 h.


Este año se contará con la colaboración del festival Buenos Aires Rojo Sangre (BARS), el evento de cine de terror, fantasía y bizarro más importante de Argentina y Latinoamérica. El BARS llega a Pinamar con la presencia de referentes y una selección de cortometrajes y largometrajes premiados de su última edición.


Por otro lado, la programación de este año también incluye la serie animada infantil Cuentos de Terror para Franco” de Elian Guerin, realizada en 2022 y basada en los libros de cuentos de Hugo Mitoire que explora las leyendas, mitos y relatos del Nordeste argentino. Su productor también asistirá al Festival.


Además, el domingo 11 a las 21 h se realizará el concurso de disfraces, con premios de Telpin.


Desde su creación en 2018, el Festival de Cine de Terror en el Bosque se consolidó como una propuesta cultural que fortalece la identidad de Pinamar, promueve el turismo cultural y genera un espacio para la producción audiovisual y el desarrollo de artistas y emprendedores locales.


En esta edición, el Festival fue declarado de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en reconocimiento a su aporte a la cultura local y regional.

 

CRONOGRAMA

SÁBADO 10 DE OCTUBRE

Desde las 19 h | Auditorio Piña

Durante toda la jornada habrá DJ en vivo, patio gastronómico, paseo de emprendedores, maquillaje FX, puntos fotográficos y una experiencia

inmersiva a cargo de UADE, de 19 a 22 h.

 

FRANJA INFANTIL | 19 A 22 H

19:15 h | Cuentos de terror para Franco Elian Guerin | 60 min | 2022 | Argentina

Incluye las historias: La luz mala, El Pomberito, El fantasma de la panadería, El espantapájaros y El sonámbulo y la muerte.

20:30 h | El cadáver de la novia Tim Burton | 75 min | 2005 | EEUU

 

AUDITORIO PIÑA |

19:30 h | Ceremonia de Apertura del Festival BLOQUE BARS

19:40 h | El Susurro

Gustavo Hernández | 100 min | Uruguay-Argentina | BARS

Mejor Largometraje y Mejor Director en la última edición del BARS. Mención especial a Mejor Actor para Marcelo Michinaux.

21:20 h | Luz Diabla

Patricio Plaza, Paula Buffo y Gervasio Canda | 11 min | Argentina-Canadá | BARS

Mejor Guión en la última edición del BARS.

21:30 h | Háblame (Talk to Me)

Danny y Michael Philippou | 95 min | Australia

23:10 h | REC

Jaume Balagueró y Paco Plaza | 76 min | España

 

DJ EN VIVO

19:00 h — Nacho Rouxel 20:10 h — Lara Gascon 21:20 h — Viejo Golf 22:30 h — Kevin Icarde 23:45 h — CAPZZ

 

DOMINGO 11 DE OCTUBRE

Desde las 19 h | Auditorio Piña

DJ en vivo, patio gastronómico, paseo de emprendedores, maquillaje FX, puntos fotográficos y experiencia inmersiva a cargo de UADE, de 19 a 22 h.

 

FRANJA INFANTIL

19:15 h | Cuentos de terror para Franco Elian Guerin | Argentina

Incluye las historias: El monstruo del guarapo, El cuco, El payaso maldito, La poseída y La imaginación al poder.

20:30 h | El extraño mundo de Jack Tim Burton | 75 min | 1993 | EEUU

 

AUDITORIO PIÑA |

19:30 h | BLOQUE BARS

19:40 h | R12

Facundo Aibar | 19 min | Argentina | BARS

Mejor Cortometraje Nacional en la última edición del BARS

20:00 h | La Presentación

Nicolás Shujman | 14 min | Argentina | BARS

Mejor Fotografía y Mejor Actuación, para Cecilia Marani, en la última edición del BARS.

20:20 h | El Llanto del Perro

Federico Venzi y Jano Piccardo | 72 min | Argentina | BARS

Mejor Guión y Mejor Montaje (EDA) en la última edición del BARS.

21:30 h | Barbarian

Zach Cregger | 102 min | 2022 | EEUU

23:15 h | Posesión Infernal

Sam Raimi | 86 min | EEUU | Culto

 

21 H | CONCURSO DE DISFRACES

El domingo, quienes quieran sumarse podrán participar del concurso de disfraces, con premios de Telpin.

 

DJ EN VIVO

19:00 h — Rodlop 20:00 h — Fer Fortinero 21:00 h — Reii Roman 22:00 h Juanjo Lopez 23:00 h — Fenix Music

00:00 h CAPZZ B2B GAD

 

DOMINGO 11 | 16:30 H

 

TERROR EN EL BOSQUE: CHARLA Y MUESTRA FOTOGRÁFICA

Centro de Innovación | Entrada libre y gratuita

El Grupo Indómito, grupo interdisciplinario de estudios sobre terror, ciencia ficción y bizarro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, llega al Festival con una propuesta especial para explorar cómo el bosque se convierte en un escenario privilegiado para el terror, el misterio y lo desconocido.

La actividad incluirá una charla abierta y la proyección de cuatro cortometrajes argentinos:

        Pandemia, de Salthu y Ballistreri (2019).

        Quemado, de Emito Dip Dopamina Rebis FX (2022).

        Cenizas, de Mellid (2019).

        Monstruos, de Hernán Ferreyra (2012).

La propuesta es apta para todo público y está pensada tanto para quienes disfrutan del género como para quienes quieran descubrir nuevas formas de mirar el terror y sus escenarios.

Por otro lado, se exhibirá una muestra fotográfica de Mariano Landoni, fotógrafo del under porteño, con una serie de fotohistorias sobre films bizarros de terror que nunca existieron.


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