PINAMAR - El Festival de Cine de Terror en el Bosque: El programa completo

El 10 y 11 de octubre, desde las 19 h, Pinamar vuelve a convertirse en escenario de una propuesta que combina cine, música, experiencias inmersivas y actividades para toda la familia. Además, el domingo habrá una propuesta especial en el Centro de Innovación.





El Festival de Cine de Terror en el Bosque prepara una nueva edición con entrada libre y gratuita en el Auditorio Piña, ubicado en Av. Bunge y Camino de los Pioneros.





Durante las dos jornadas habrá proyecciones, personajes interactivos y cosplayers, maquillaje FX, puntos fotográficos, patio gastronómico, paseo de emprendedores, DJs en vivo y una experiencia inmersiva a cargo de UADE, de 19 a 22 h.





Este año se contará con la colaboración del festival Buenos Aires Rojo Sangre (BARS), el evento de cine de terror, fantasía y bizarro más importante de Argentina y Latinoamérica. El BARS llega a Pinamar con la presencia de referentes y una selección de cortometrajes y largometrajes premiados de su última edición.





Por otro lado, la programación de este año también incluye la serie animada infantil —Cuentos de Terror para Franco” de Elian Guerin, realizada en 2022 y basada en los libros de cuentos de Hugo Mitoire que explora las leyendas, mitos y relatos del Nordeste argentino. Su productor también asistirá al Festival.





Además, el domingo 11 a las 21 h se realizará el concurso de disfraces, con premios de Telpin.





Desde su creación en 2018, el Festival de Cine de Terror en el Bosque se consolidó como una propuesta cultural que fortalece la identidad de Pinamar, promueve el turismo cultural y genera un espacio para la producción audiovisual y el desarrollo de artistas y emprendedores locales.





En esta edición, el Festival fue declarado de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en reconocimiento a su aporte a la cultura local y regional.

CRONOGRAMA

SÁBADO 10 DE OCTUBRE

Desde las 19 h | Auditorio Piña

Durante toda la jornada habrá DJ en vivo, patio gastronómico, paseo de emprendedores, maquillaje FX, puntos fotográficos y una experiencia