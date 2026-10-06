La Plata: activaron la Alerta Sofía por la desaparición de un nene de 5 años al que su madre retiró del colegio pese a una restricción judicial

Un nene de cinco años llamado Donato es intensamente buscado en La Plata , luego que su madre lo retirara de la escuela pese a tener una restricción judicial y que el padre cuenta con la tenencia unilateral. Las autoridades activaron la Alerta Sofía mientras se intensifican los operativos.

La mujer, cuya identidad no trascendió, retiró al menor del Colegio Nacional , entidad que lo entregó de buena fe, ya que el oficio judicial que establecía la restricción llegó apenas diez minutos después que la madre y el nene se fueran.

En consecuencia cuando la documentación, que indica que el padre cuenta con la tenencia unilateral hace dos semanas , llegó a la entidad la mujer y Donato ya no estaban.

Frente a la urgencia que generó la repentina situación, el hecho fue comunicado a las autoridades que activaron la Alerta Sofía para ampliar la búsqueda y facilitar su localización.

La familia, según indicó TN , presentó denuncias en distintos organismos y pidió que se avance con las medidas necesarias para dar con el chico.

Las mismas fueron radicadas en forma simultánea en la Comisaría de la Mujer , la fiscalía, la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y la seccional Octava . El objetivo es sumar recursos y vías de investigación para establecer dónde se encuentra el menor.

De acuerdo a lo informado por el diario platense El Día , la medida fue otorgada tras un proceso que duró cerca de tres años . Desde entonces, el hombre cuenta con la resolución judicial que establece que el chico debe permanecer bajo su cuidado.

La Alerta Sofía es el sistema de emergencia rápida de Argentina creado para coordinar la búsqueda y localización inmediata de niños, niñas y adolescentes desaparecidos y cuyas vidas se encuentren en alto riesgo inminente.

Su nombre es en recuerdo de Sofía Herrera , la niña que desapareció cuando tenía tres años en Tierra del Fuego en 2008.

Fuente: Clarín