Murió una nena de 8 años en un club de General Villegas cuando practicaba patín

Una nena de 8 años murió este martes en un club de General Villegas , en el extremo noroeste de la provincia de Buenos Aires, tras sufrir un golpe en la cabeza cuando practicaba patín .

La trágica noticia fue confirmada por la propia institución en las redes sociales: " Con profundo dolor, conmoción y un inmenso pesar, el Club Eclipse Villegas lamenta comunicar el trágico fallecimiento de una de nuestras deportistas, alumna de la disciplina de patín, a raíz de un fatal accidente ocurrido en nuestras instalaciones" .

" No existen palabras que puedan describir o aliviar el dolor frente a una pérdida tan incomprensible . En este momento de profunda tristeza, que enluta a todo el club y a la ciudad entera, queremos expresar nuestras más sinceras y sentidas condolencias a su familia, amigos y profesores ", señalaron.

Agregaron que " a raíz de este doloroso suceso, el Club Eclipse Villegas decreta duelo institucional. En señal de respeto y recogimiento, todas las actividades deportivas, sociales y administrativas de nuestras instalaciones quedarán suspendidas hasta nuevo aviso".

" Asimismo, informamos que la institución se encuentra a entera y absoluta disposición de las autoridades competentes, colaborando de manera activa en todo lo necesario para el esclarecimiento de los hechos. Rogamos a la comunidad en general el máximo respeto, prudencia y empatía hacia la privacidad de la familia en este momento tan delicado y de tanto dolor" , cerraron.

Según el medio local Diario Actualidad , la víctima se habría enganchado con la red de un arco durante la práctica realizada en un gimnasio del club, lo que habría provocado que éste cayera y la golpeara en la cabeza.

La nena fue trasladada al hospital municipal, donde no pudieron reanimarla.

Por el caso abrieron una investigación penal para determinar las responsabilidades de lo sucedido.

El club fue fundado en 1924 y allí se desarrollan múltiples actividades deportivas.

Fuente: Clarín