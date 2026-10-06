Piden agravar la denuncia contra el vecino de Nordelta que disparó contra los carpincho

El nuevo episodio con los carpinchos de Nordelta eleva la dimensión institucional. Después de las imágenes, la denuncia, el pronunciamiento del complejo inmobiliario y la acción de la policía, ahora también intervino la Defensoría del Pueblo de la Provincia. Según informaron en ese organismo bonaerense, presentaron un escrito ante la fiscalía para agravar la imputación contra el vecino que le disparó contra los animales, según se pudo ver en un video que se viralizó.

A través de un escrito que presentó en la UFI de Benavídez, donde se investiga la acción del propietario, Guido Lorenzino, a cargo de la Defensoría, pidió que el hecho no sea investigado únicamente como un posible caso de maltrato animal, sino también bajo el régimen específico de protección de la fauna silvestre previsto por la Ley 22.421 y el Código Rural bonaerense.

Esta calificación es más gravosa que el delito de maltrato y prevé hasta 3 años de prisión y cinco años de inhabilitación. Según explicaron en la Defensoría, la ley 22.421, que busca proteger la fauna silvestre (el carpincho está incluido en esa tipificación) es una previsión que no está contemplada en el Código Penal, pero puede derivar en una sanción.

Para los infractores prevé de dos meses a dos años de prisión, pero si es agravada por el uso de armas, el artículo 25 de esa normativa extiende hasta los 3 años la pena de prohibición de la libertad. Sería un caso excarcelable, pero “resultaría ejemplificador”, dijeron en el ente bonaerense.

En las últimas horas se conoció una filmación en la que un propietario de Nordelta salió al patio de su casa a dispararle a los carpinchos para espantarlos del fondo del inmueble. Nordelta confirmó que "fueron los propios vecinos del barrio quienes , movilizados por el cuidado de la comunidad y de la fauna, alertaron sobre lo sucedido".

No está determinado si la actuación del propietario provocó la muerte de algún ejemplar. Sí hay registro de algunos carpinchos heridos, aunque no se sabe si fue por este ataque. Sí se formalizó una denuncia "para que la Justicia investigue el hecho y se informó lo actuado a la Dirección Provincial de Flora y Fauna".

Y luego de eso, la Policía allanó la casa del acusado -identificado como Sebastián Favre (49)- y encontró la pistola y la ropa que usó en el video que se viralizó. La urbanización denunció que el hecho "implica un peligro inadmisible para la integridad y la tranquilidad del resto de los vecinos" .

Este martes, los responsables del emprendimiento inmobiliario -uno de los más grandes y exclusivos de la zona norte, ubicado en el partido de Tigre- expresó oficialmente su "repudio categórico" por la agresión del hombre que le disparó a los carpinchos. Dijeron que Nordelta es "una ciudad que elige la convivencia armónica con el ecosistema" y el respeto por la vida silvestre.

"El vecino no representa el espíritu de nuestra comunidad", añade el escrito. Mientras tanto, en el marco de la investigación, a Sebastián Favre (49) se le encontraron, durante la revisión de su vivienda en el barrio Los Alisos, una "réplica de arma de puño a gas calibre 50 y el pantalón utilizado que se observa en el video".

"La protección de nuestra biodiversidad y la seguridad de cada vecino son prioridades innegociables", finaliza el texto dado a conocer.

En la Defensoría coinciden en que “la convivencia con la fauna silvestre no se resuelve de esta manera. Estos hechos deben ser investigados con toda la normativa de protección ambiental y de fauna vigente”.

La presentación aporta también medidas de prueba que solicitan al fiscal, Cosme Iribaren, de la UFI nro 1 de Benavidez. Entre ellas, que solicite a Nordelta los videos de cámaras de seguridad para establecer si hubo otros ataques. También un registro para saber si hay animales con heridas de armas de fuego y si son compatibles con las incautadas en el procedimiento en el domicilio de Favre.

Si prospera la intención de la Defensoría, Favre sería imputado por “maltrato y crueldad animal”, conducta tipificada en la ley 14.346 y por violación a la ley de protección de la fauna Silvestre (ley 22.421).

La presencia de carpinchos dentro de Nordelta, uno de los proyectos inmobiliarios más exclusivos de la zona norte, ya fue eje de una polémica en estos años. En pandemia (2020-2021) se habían viralizado videos en los que se los veía caminando de a decenas por las calles internas.

A principio de este año, hubo otro escándalo cuando personal de la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia dispuso un operativo para desalojarlos y una ONG de vecinos se autoconvocó para impedirlo.

Los promotores de la medida indicaban que el traslado era solo parcial e incluía a una familia de animales que se había instalado en una zona donde corría un peligro de atropellamiento. Según se explicó desde la administración de Nordelta. En ese momento había cerca de 900 ejemplares dentro de la urbanización.

Fuente: Clarín