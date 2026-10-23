Perdió su trabajo y convirtió un colectivo escolar de 1999 en una casa: gastó US$40.000 y tardó 200 días

Cuando tenía 27 años, Craig Gordnier , un joven estadounidense, perdió su trabajo durante la pandemia de coronavirus, por lo que decidió cambiar su vida por completo: compró un colectivo escolar de 1999 y lo transformó en una vivienda.

Todo comenzó en 2020, cuando Gordnier perdió su trabajo y, como si fuera poco, se canceló su casamiento . Ante esta situación, aprovechó sus ahorros para construir una casa que le permitiera viajar por todo el país.

En ese sentido, en mayo de aquel año compró un colectivo escolar Blue Bird en Dakota del Sur por 14 mil dólares y lo transportó hasta Massachusetts. Luego, con la ayuda de familiares, amigos y varios especialistas, comenzó a remodelarlo por completo.

La remodelación comenzó con una modificación completa del interior del vehículo. Una de las primeras tareas fue elevar el techo unos 50 centímetros , hasta alcanzar una altura de 2,6 metros, para poder desplazarse cómodamente por el colectivo.

En los 200 días de trabajo, Gordnier debió invertir 26 mil dólares más para poder realizar la transformación completa del colectivo en una vivienda equipada. Para ahorrar lo máximo posible, utilizó distintos materiales reciclados .

Algunas de las principales modificaciones fueron:

Al terminar la construcción, Gordnier empezó a viajar por Estados Unidos . De acuerdo con lo que contó, logró reducir considerablemente sus gastos mensuales.

Cuando vivía en una casa tradicional solía gastar 3800 dólares por mes y, tras mudarse a la vivienda móvil, pasó a gastar unos 1200 dólares mensuales, entre los que se incluían la comida, el combustible y distintos gastos.

Finalmente, Gordnier vendió el colectivo en noviembre de 2021 . Sin embargo, en julio de 2022 ayudó a sus nuevos propietarios a publicarlo nuevamente a la venta en una plataforma online, por un precio de 118 mil dólares.

Así, lo que empezó como una alternativa para ahorrar dinero después de perder su trabajo se transformó en un proyecto con el que pudo cambiar su estilo de vida de manera radical.

Fuente: TN