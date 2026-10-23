Álvaro Toledo, experto en decoración: “Los muebles blancos combinados con madera clara se van a ver desactualizados en 10 años”

La elección del mobiliario de una casa es una decisión muy importante, porque implica gastos grandes que deben amortizarse con el tiempo de uso. En ese contexto, el experto en decoración Álvaro Toledo hizo una advertencia clave: “Los muebles blancos combinados con madera clara se van a desactualizar en diez años”.

Un posteo de Álvaro Toledo en sus redes sociales ( @planc.home ) se volvió tendencia a partir de su pronóstico revelador que puede cambiar la manera en que se eligen los muebles de una casa.

El consejo del experto es pensar bien antes de renovar la cocina, el living o el dormitorio, porque se está por hacer una inversión grande y no es cuestión de que el diseño quede desactualizado al poco tiempo.

En este sentido, explicó que la tendencia de combinar muebles blancos con madera clara representa un enorme riesgo , porque su vigencia tiene fecha límite y en unos diez años pasará de moda.

Esto que hoy puede parecer lindo y uno no imagina que va a quedar desactualizado , es capaz de dar un disgusto grande en un tiempo. En el diseño, los únicos que no pierden vigencia nunca son los clásicos . El resto, más temprano que tarde, termina envejeciendo .

El planteo de Toledo no es rechazar ciertos colores o materiales, sino tener en cuenta los riesgos que se asumen al elegirlos. Su recomendación es no dejarse llevar por criterios masivos y subirse a la ola. “Hay que considerar la personalidad de cada ambiente”, advirtió.

Al igual que ocurre con la moda en el rubro textil, el interiorismo tiene sus épocas. Hay momentos en que se utilizan colores fuertes y otros en los que la mayoría se vuelca a los tonos pastel. Cuando una fórmula se reproduce tanto va perdiendo originalidad y genera un cansancio visual que lleva a un cambio.

El diseñador puso como ejemplo de envejecimiento en marcha la combinación de paredes y electrodomésticos blancos con maderas claras . “Es una estética con poca personalidad que ya se está agotando, así que en diez años estará desactualizada ”, advirtió Toledo.

Entre los estilos que perderán vigencia pronto está el de utilizar listones de madera verticales amurados sobre paredes blancas en distintos ambientes. Es un recurso muy popular para aportar textura, profundidad y una apariencia moderna , pero tiene los días contados. El interiorista remarcó que se están viendo demasiado y eso agota su vigencia.

Si bien da sensación de luminosidad y amplitud, la combinación de muebles blancos y madera clara está considerada como vulnerable al paso del tiempo. Es típica de la decoración nórdica y del minimalismo cálido, que desde hace unos años están en la cresta de la ola.

La repetición excesiva terminará convirtiendo este diseño en una fórmula previsible y gastada, según alertó Álvaro Toledo , que apuntó a la falta de personalidad de este estilo. Su consejo es buscar contrastes de color, materiales y sumar detalles que reflejen los gustos de quienes viven en la casa.

El diseñador también remarcó que pronto se terminará el reinado de los electrodomésticos blancos. Es cierto que aportan luz y limpieza visual, pero ya están asociados a una estética de época que tarde o temprano queda desactualizada .

También la técnica del limewash es una tendencia bajo observación por parte de Toledo . Este estilo de acabado con variaciones de tono y textura irregular funciona muy bien en determinados ambientes pero puede “ recargar ” demasiado a otros.

Según su criterio, no debe aplicarse en espacios chicos ni en lugares que tienen un estilo propio con el que no combina. “No hay que utilizarlo sólo porque está de moda , sino ponerlo en contexto”, aseguró.

Fuente: TN