MADARIAGA - MILLONARIA ESTAFA: Le hicieron creer que le habían mandado por error $ 5.000.000 e hizo transferencias millonarias

MADARIAGA





La mujer había publicado en Facebook sus clases particulares y fue contactada por una persona que simuló estar interesada en contratar el servicio para su nieto. Con una falsa transferencia y el argumento de un supuesto error, la convencieron de enviar dinero a una cuenta en Brasil.





Una profesora de canto denunció haber sido víctima de una estafa virtual luego de recibir un contacto por WhatsApp de una persona que se presentó como Antonio y aseguró que quería contratar clases particulares para su nieto.





Según consta en la denuncia, la mujer había promocionado sus clases en su perfil personal de Facebook, donde también publicó su número de teléfono. El miércoles 21 de octubre recibió un mensaje del supuesto interesado y, poco después, una llamada de quien dijo ser Martín, el nieto, para coordinar una primera clase.





Al día siguiente, el hombre que se había presentado como Antonio volvió a comunicarse para consultar el precio. La docente le informó que el valor mensual era de $50.000. Posteriormente, recibió una captura de pantalla de una presunta transferencia por $5 millones, dinero que nunca ingresó a su cuenta.





A partir de allí, el interlocutor le aseguró que se había equivocado al realizar el pago y le pidió que le devolviera el supuesto excedente. La profesora explicó que no contaba con ese dinero en su cuenta de Mercado Pago.





De acuerdo con el relato, la mujer terminó solicitando un préstamo personal por $369.000 y transfirió ese importe a una cuenta que le indicaron. Luego, ante el argumento de que podían suspenderle su cuenta de Mercado Pago si no completaba la operación, pidió ayuda económica a su madre.





La progenitora realizó dos transferencias, una por $2.314.302 y otra por $909.190, a una cuenta vinculada a un banco de Brasil. La denunciante indicó que el total enviado rondaría los $3.592.492.





Cuando el supuesto cliente dejó de responder los mensajes, la mujer advirtió que podría tratarse de una estafa y se presentó en una dependencia policial para radicar la denuncia.





El caso quedó sujeto a investigación para determinar quiénes están detrás de la maniobra y establecer el destino del dinero transferido.