Para que circule la buena energía por la entrada de una casa, el Feng Shui recomienda hacer estas 6 cosas sencillas

La entrada de una vivienda ocupa un lugar central en el Feng Shui , una antigua filosofía china que busca armonizar los espacios para favorecer la circulación de la energía . Según esta práctica, mantener la puerta principal limpia, ordenada y en buen estado es una forma de preparar el ambiente para recibir nuevas oportunidades y generar una sensación de bienestar desde el momento en que se ingresa a la casa .

Aunque muchas veces se presta más atención a la decoración del living o del dormitorio, los especialistas en esta disciplina sostienen que el acceso también merece cuidados específicos . Una puerta deteriorada, un felpudo sucio o un pasillo lleno de objetos pueden transmitir una sensación de desorden. Por eso, recomiendan comenzar con cambios simples que no requieren grandes gastos.

Las propuestas incluyen limpiar la puerta y el piso, arreglar los desperfectos, comprobar que la entrada abra sin dificultades y sumar elementos decorativos como plantas o cristales. Algunas de estas medidas tienen beneficios prácticos evidentes, como mejorar el mantenimiento y la circulación, mientras que otras responden a las creencias tradicionales del Feng Shui sobre la energía del hogar .

Para favorecer una entrada armónica, los especialistas recomiendan prestar atención tanto al estado de la puerta como a los objetos que la rodean . Estos son seis cambios sencillos que pueden incorporarse a la rutina.

En el dormitorio, el Feng Shui recomienda prestar especial atención a lo que refleja cada espejo . Los especialistas aconsejan no colocarlo directamente frente a la cama, de manera que la persona pueda verse reflejada mientras duerme. Según esta tradición, los espejos multiplican o activan aquello que reflejan, por lo que se busca mantener un ambiente tranquilo destinado al descanso.

Una alternativa es instalarlo en una pared lateral, fuera del campo visual de la cama, o colocarlo en el interior de la puerta de un placard. También puede ubicarse sobre una cómoda o un tocador, siempre que no refleje directamente el lugar donde se duerm e. Algunas guías de diseño inspiradas en el Feng Shui recomiendan comprobar qué imagen devuelve el espejo desde la posición habitual de descanso antes de decidir su ubicación.

Si no es posible cambiarlo de lugar, una opción es cubrirlo durante la noche o modificar su ángulo para que deje de reflejar la cama. Además, conviene evitar que devuelva una imagen de desorden y aprovecharlo para reflejar luz natural o una zona agradable de la habitación . Estas decisiones también pueden mejorar la percepción visual del espacio, aunque no garantizan cambios en la energía ni en la calidad del sueño.

Fuente: TN