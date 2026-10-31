Patricia Bullrich lleva la interna al Senado y demora una designación clave para nombrar más jueces

La tormenta perfecta llegó al Senado . Patricia Bullrich , quien envía mensajes desafiantes al Gobierno de cara a las elecciones presidenciales, tiene abierto dos frentes en la Cámara alta que no paran de tensionar el clima interno del bloque de La Libertad Avanza y que también podrían poner en juego la sociedad con el radicalismo, su principal aliado.

Mientras Martín Menem le marca la cancha advirtiendo que Javier Milei es el único candidato del oficialismo de cara a 2027 , en la Cámara alta presionan a la exministra de Seguridad para que avance con la designación de la neuquina Nadia Márquez como nueva presidenta de la comisión de Acuerdos , en reemplazo del fallecido Juan Carlos Pagotto.

Sin embargo, la confirmación de la senadora que responde a Karina Milei y a los Menem al frente de la comisión que avala la designación de jueces no depende solo de la jefa del oficialismo sino de los pactos que pueda cerrar con los aliados del PRO, la UCR y las bancadas provinciales.

Por ahora, el radical Maximiliano Abad, vicepresidente de la comisión, tomó la iniciativa y convocó audiencia pública para el 17 y 18 de noviembre con la intención de evaluar una nueva tanda de pliegos judiciales enviada el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , quien se convirtió en el funcionario con mayor poder de eficacia en la conformación de la estructura judicial.

La jugada de Abad y el silencio de Bullrich no hicieron más que tensionar el clima interno de La Libertad Avanza. "No podemos permitir que nos asalten una comisión" , advirtió una voz libertaria que hace esfuerzo por contener su malestar con la exministra.

Una fuente del oficialismo confió a Clarín que Márquez advirtió a sus compañeros de bloque que "el asunto no es que asuma ella sino alguien del oficialismo". "Es una comisión de Gobierno. Puedo ser yo u otra persona", remarcó, puertas adentro, la neuquina, quien recibió un fuerte espaldarazo con la visita de Milei a su provincia.

"Pato sigue jugando sola y son varios los que están enojados con eso" , deslizó, en tanto, un operador oficialista ante una consulta de este diario sobre el impacto de los videos de Bullrich y las devoluciones de la Casa Rosada.

Sin embargo, desde el interior del bloque oficialista niegan -al menos por ahora- que exista intención de desplazarla de la presidencia de la bancada o que el espacio se pueda quebrar , aseguran que son "operaciones".

En rigor, una maniobra del Gobierno contra Bullrich sería arriesgada por la sociedad que la exministra construyó con los aliados, más allá de los resultados en las votaciones y algunos proyectos que permanecen empantanados, como la reforma electoral y el súper RIGI.

Lo que hay que tener en cuenta es que en la discusión no solo están Bullrich y los libertarios puros, sino que también se plantan los aliados. El PRO, la UCR y los provinciales no quieren -por lo menos por ahora- dar los votos para que Márquez sea la presidenta de la comisión de Acuerdos , e incluso advierten que a La Libertad Avanza se le va a hacer difícil conservar la presidencia.

"Por ahora la comisión va a seguir como está", coincidieron desde los sectores dialoguistas. Incluso, en los últimos días subieron las acciones para que Abad comande la comisión hasta la renovación de autoridades en el próximo período ordinario.

Todo esto se da en un momento en que se negocian los lugares que le corresponden al Senado en el Consejo de la Magistratura. Se trata de 4 sillas que se deben renovar el 18 de noviembre.

El peronismo volvió a apelar a una maniobra que roza la polémica, como lo hizo en 2022 Cristina Kirchner cuando partió el bloque en dos con la intención de quedarse con tres lugares: dos por la mayoría y uno por la primera minoría.

Ahora, José Mayans repatrió al riojano Fernando Rejal para sumar 22 bancas, una más que La Libertad Avanza , con la intención de quedarse con la primera minoría y así asegurarse la renovación de los dos lugares que tiene en el órgano que designa y remueve jueces.

Incluso trascendió que la bancada peronista ya postuló a Eduardo "Wado" De Pedro y la riojana Florencia López para suceder a Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde, quienes forman parte de la Magistratura. Los otros dos lugares, que actualmente ocupan el libertario Luis Juez y el radical Eduardo Vischi, el oficialismo los quiere para Nadia Márquez (Neuquén) y la fueguina María Belén Monte de Oca . Aunque Bullrich prefiere ratificar al cordobés.

Las postulaciones aún no fueron oficializadas porque el peronismo busca cerrar un acuerdo con la jefa del oficialismo para repartirse los lugares en partes iguales. De esa forma busca evitar la impugnación judicial al regreso de Rejal.

Sin embargo, la jefa del oficialismo sabe que una maniobra en esa dirección podría afectar la relación con la UCR, que es un aliado clave para el Gobierno. A esto se suma que aún no se definió si Vischi será quien continuará en la Magistratura o si el lugar lo ocupará Abad, quien hoy comanda la comisión de Acuerdos.

Y si algo le faltaba a este culebrón fue la decisión de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien debe elevar al cuerpo los nombres de los senadores propuestos para la Magistratura, resolvió que la discusión será resuelta por los legisladores.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín