Otro arbitraje que perjudicó a Estudiantes: la expulsión que debió ser y no fue por una mano “involuntaria”

Estudiantes no solo se sintió perjudicado, sino que tiene justificación, al menos, en uno de sus dos reclamos contra Andrés Gariano , juez del duelo frente a Central Córdoba (Santiago del Estero) -señalado por su cercanía con el poder de la AFA- , otro de los equipos señalados entre los poderosos. Una supuesta falta previa en uno de los dos goles que recibió en un minuto y una posterior expulsión omitida fueron las acciones puntuales que alteraron los nervios del Pincha en el marco de un pésimo arbitraje. El 2-2 no dejó conforme a ninguno.

Este sábado, el enojo platense sucedió en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el mismo en el que hace dos semanas aplaudió irónicamente a Darío Herrera tras sus polémicas en la Supercopa Internacional perdida contra Rosario Central (3-1) . Todo arrancó bien para el cuadro platense por el bonito tanto convertido por Miguel Monsalve , a los 22 minutos. En la previa al cruce contra Flamengo, por la primera semifinal de la Copa Libertadores, y con un equipo muleto casi completo, el colombiano abrió el marcador tras una pared armada con el joven Fabricio Pérez y una gambeta que ocasionó el choque de dos defensores del Ferroviario. De hecho, el balón ingresó tras desviarse en uno de los caídos.

Sin embargo, a partir de los 37 minutos la historia empezaría a torcerse. Primero, por una distracción propia, la de Tomás Palacios , que quedó mirando cómo Leonardo Sequeira le ganó la posición y cabeceó a la red. Los problemas con el árbitro comenzaron segundos más tarde. Cuando se reanudó el juego, Matías Vera agarró de la camiseta a Alexis Castro , que cayó, aunque Gariano permitió el ataque local.

En la continuidad, los múltiples rebotes dieron inicio a otras jugadas. Entre ellas, el insólito error de Ramiro Funes Mori , que con total tranquilidad de espacio y tiempo se la regaló en el área a Marco Iacobellis, que tuvo un fácil pase al medio para la definición de Michael Santos . En un minuto, Central Córdoba pasó a ganarlo 2-1 .

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Y no había oportunidad para la revisión en la tecnología como exigió desesperado Alexander Medina , entrenador de Estudiantes: ya habían pasado demasiadas cosas posteriores a la acción sobre Castro. El visitante debía reponerse. Y lo logró enseguida, aunque ahora sí con una polémica todavía más grande.

Antes de que el referí indicara el final del primer tiempo, Edwin Cetré desbordó, se metió en el área santiagueña y definió con un derechazo que superó la resistencia del arquero Alan Aguerre . Se metía en el arco, pero apareció Alejandro Maciel para evitarlo cerca de la línea de gol. Lo hizo dejando el brazo izquierdo estirado . Allí impactó la pelota, pero Gariano no lo percibió. Necesitó que el VAR, a cargo de Silvio Trucco, lo convocara a la revisión.

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No obstante, la incredulidad aumentaría con su sanción e interpretación. “Observo que el balón ingresaba a la meta y hay una mano involuntaria que evita un gol. Decisión: penal sin tarjeta”, comunicó el árbitro. Ni roja ni amarilla. Absolutamente nada para Maciel, que -además- ya estaba amonestado desde los diez minutos . Por evitar un gol con la mano, aunque fuera sin intención, el zaguero resultó inimputable. El enfurecimiento de Medina ya era considerable y el juez sí fue riguroso con su fuerte reclamo y lo echó .

Cetré tomó el balón, como el fin de semana pasado ante Gimnasia, de Mendoza, y convirtió con una ejecución potente y alta que marcó el 2-2. Los ánimos quedaron caldeados y, una vez que el segundo tiempo se puso en juego, la labor de Gariano siguió sin colaborar con la calma . Si bien no hubo lugar a otras discusiones semejantes, expuso una conducción ciertamente tendenciosa hacia el equipo blanquinegro.

El Pincha estuvo más cerca de ganarlo con situaciones más constantes y peligrosas. En una de ellas, Aguerre reaccionó a lo “Dibu” Martínez, con la pierna estirada en el momento justo para evitar el tanto de Tiago Palacios . No obstante, la pelota no quiso entrar y el punto no le sirvió a ninguno de los dos. Especialmente a Estudiantes, que calificó el empate como “amargo” en palabras de Cetré: se mantiene fuera de los ocho que clasifican a los octavos de final del torneo.

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Fuente: La Nación