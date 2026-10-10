Choque e incendio en la Panamericana: hay un muerto y un herido a la altura de Vicente López

Un hombre murió y otro resultó herido tras la colisión de dos vehículos en la autopista Panamericana , a unos 400 metros al norte del acceso de la calle Ugarte , a la altura de Dorrego , en dirección a la provincia de Buenos Aires.

Producto del brutal impacto por alcance, uno de los autos se incendió mientras que el otro terminó incrustado contra la divisoria de hormigón. El siniestro dejó solo un carril habilitado y provocó grandes demoras en el tránsito.

La congestión vehicular, ocurrida en el kilómetro 15,400; se extendía desde la avenida General Paz hasta Pelliza, con una colectora colmada de camiones, colectivos y vehículos particulares . Las demoras eran de, al menos, 20 a 30 minutos , mientras se recomendaba utilizar vías alternativas para evitar el tramo afectado.

La víctima, identificada como L.C.A. falleció luego de ser embestido por el conductor del otro rodado, A.S. , de 21 años , quien fue imputado por homicidio culposo .

El test de alcoholemia realizado al herido dio positivo con 1,05 gr/l de alcohol en sangre . La víctima, de 48 años, fue hallada sin vida dentro del Honda Civic gris, que había sido colisionado por el Honda CR-V conducido por el joven.

Tras el impacto, la Honda CR-V se incendió y el conductor logró salir por sus propios medios. Fue asistido por politraumatismos leves, sin riesgo de vida.

El otro conductor no corrió la misma suerte. Al ser violentamente embestido de atrás, el hombre salió despedido del vehículo por la puerta del conductor ya que, aparentemente no tenía cinturón de seguridad puesto y falleció en el acto.

Un dato estremecedor: el vehículo que provocó la tragedia registra, entre agosto de 2023 y septiembre de 2026, 23 infracciones de tránsito en la provincia de Buenos Aires y una en Capital Federal, todas por exceso de velocidad.

Personal de Autopistas del Sol , la empresa concesionaria de la vía, trabajó en el lugar junto con peritos y equipos de criminalística , que realizaron mediciones y colocaron conos para preservar la zona. El cuerpo de la víctima fatal ya había sido retirado cuando comenzaron las tareas periciales .

La investigación quedó a cargo de la UFI Vicente López Oeste , que dispuso las actuaciones correspondientes y solicitó la intervención de Policía Científica .

Desde Policía Bonaerense , división Autopistas Norte, explicaron a Infobae que el siniestro vial entre dos vehiculos fue un choque por alcance . “Se solicitó bomberos, personal de concesión Ausol y vial panamericana para realizar balizamiento y que hay cinco carriles obstruidos ”, agregaron

El conductor del segundo vehículo sobrevivió con lesiones que, de manera extraoficial, fueron calificadas como de consideración. No se informó a qué hospital fue trasladado ni se dieron precisiones oficiales sobre su evolución clínica.

El pavimento estaba mojado al momento del choque , aunque no existía confirmación sobre una posible incidencia de esa condición o de la velocidad en el siniestro.

La reducción de la circulación a un solo carril afectó el tránsito hacia el norte, una zona utilizada por vehículos particulares, transporte interurbano y camiones. También se indicó un desvío hacia una autopista a la altura de Melo. La zona ya está liberada en su totalidad para el tránsito.

Fuente: Infobae