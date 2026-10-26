Murió una joven de 24 años tras una cirugía maxilar y su familia denuncia una posible mala praxis

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Kethiny Evinlyn, de 24 años, murió durante la madrugada del jueves 22 de octubre, luego de sufrir una complicación durante una cirugía de corrección maxilar en Guaratinguetá, en el interior del estado brasileño de São Paulo. Su familia denunció el caso y reclama explicaciones sobre lo ocurrido.

Según el relato de sus familiares, la joven ingresó al hospital el martes 20 de octubre para someterse a la intervención quirúrgica. Al salir del quirófano, fue trasladada directamente a la unidad de terapia intensiva debido a una falta de oxigenación cerebral.

Dos días después, el equipo médico comunicó su fallecimiento, aunque, de acuerdo con la familia, no brindó mayores explicaciones sobre las circunstancias que llevaron a ese desenlace.

La denuncia quedó asentada en un boletín policial. Según ese documento, Kethiny fue llevada al quirófano alrededor de las 13 del martes. Al finalizar el procedimiento, sus familiares recibieron la información de que había sufrido una complicación y que debía someterse a estudios para determinar el alcance de un posible daño neurológico.

La joven había expresado su preocupación antes de la operación

La noche anterior a la cirugía, Kethiny había grabado un video en el que manifestaba estar muy preocupada por el procedimiento. En la grabación, contó que no podía dormir debido a los nervios, ya que se trataba de una intervención que había deseado durante mucho tiempo.

Ahora, su familia busca esclarecer qué ocurrió durante la operación y determinar si existieron fallas en la atención médica.

Por el momento, con la información disponible, no se ha establecido oficialmente que haya existido mala praxis. La investigación deberá determinar las causas de la complicación y las circunstancias que derivaron en la muerte de la joven.