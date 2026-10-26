Inesperado giro en la muerte de la escort de Retiro: detuvieron a “Iván” y lo acusan también por el femicidio de Daniela Villaba en Córdoba

Tras el hallazgo del cuerpo de una joven trabajadora sexual en un departamento de Retiro, fue detenido Renato Iván Tabella (28) , conocido como "Iván" , el cliente con el que tuvo un encuentro el sábado por la noche. El hecho tuvo un giro inesperado al revelarse que el acusado era buscado por el femicidio de Daniela Villalba , un caso que causó conmoción la semana pasada en Córdoba.

Tabella estaba escondido en una habitación del Hotel Centro , ubicado en Presidente Perón 1555, en el barrio de San Nicolás, cerca del Microcentro porteño, según confirmaron fuentes del caso a Clarín . Allí fue detenido en las últimas horas.

Era buscado por la Policía de la Ciudad porque fue quien había pactado a través del sitio Gemidos TV un encuentro sexual con Tatiana Micaela Fernández (27) , la joven que ayer por la mañana fue encontrada sin vida en un departamento de alquiler temporario en Libertad 1128.

Tras su detención, se supo que "Iván" -el nombre que usaba en la plataforma de citas- es el principal sospechoso por el femicidio de Daniela Villalba en Córdoba . La joven, que también era trabajadora sexual, fue asesinada la semana pasada tras un encuentro pactado también a través de Gemidos TV.

Loa avances en la investigación fueron informados esta mañana en una conferencia de prensa conjunta que dieron el ministro de Seguridad de la Ciudad, Horacio Giménez , y su par de Córdoba, Juan Pablo Quinteros .

"Esta es una persona que no tiene antecedentes penales. Estos serían sus primeros hechos . Sería del interior de Córdoba y estaba viviendo en la Ciudad de Córdoba en el último tiempo. Viajó a Buenos Aires en un colectivo de línea con su DNI", expresó Quinteros.

Tabella había pactado un encuentro sexual con Tatiana Micaela Fernández el sábado a la noche en un departamento de alquiler temporario, ubicado en el segundo piso de un edificio de Libertad al 1228, frente a las oficinas de la SIDE.

Una amiga de la joven -que también usaba el mismo departamento como trabajadora sexual- fue la que se preocupó porque Tatiana no respondía mensajes desde la madrugada . Entre ellas había un código de seguridad y solían escribirse durante los encuentros para confirmar si estaba todo bien o si tenían algún problema.

Ante la falta de respuesta a sus llamados, la amiga se acercó al lugar con un cerrajero. Al entrar, cerca de las 8.40, la encontró muerta sobre la cama, tapada con una sábana.

En las primeras pericias realizadas por la Policía de la Ciudad no se detectaron signos de violencia visibles en el cuerpo ni desorden en el departamento . De todos modos, como faltaba su teléfono celular, se investiga un "homicidio".

Al pactar el encuentro con la joven, Tabella usó como seudónimo su segundo nombre, Iván . El contacto se hizo a través de la plataforma "Gemidos TV", en el que se acuerdan encuentros sexuales a cambio de dinero.

Daniela Villalba tenía 28 años, trabajaba en un local de ropa y tenía el sueño de comprar una casa para vivir con su hijo y su mamá. Pero todo se derrumbó el último miércoles cuando la encontraron asesinada en su departamento del centro de Córdoba Capita l.

El hallazgo de una valija en un contenedor de basura, con ropa ensangrentada y el nombre de la víctima , fue lo que comenzó la investigación.

De Daniela Villalba no se sabía nada desde la noche del lunes. Sus allegados y, en especial, una amiga no recibían respuesta de ella desde entonces. El martes los recolectores de basura descubrieron y alertaron sobre una valija con sangre y una peluca abandonada a unas cuadras de la casa de Villalba, en el barrio Cofico, en el centro de Córdoba capital. Además, en la maleta se encontró un nombre: Daniela Villalba.

En ese marco, una amiga de Villalba denunció su desaparición y la Policía de Córdoba comenzó a unir cabos: el nombre que aparecía en la valija era el mismo que el de la mujer de 28 años a la que buscaba su amiga. Además, la alarma también se encendió cuando no se presentó a trabajar en el local de ropa en el que trabajaba, en Jujuy y La Rioja.

Ante la falta de respuestas, su amiga se acercó al edificio de barrio Cofico. Allí advirtió un olor nauseabundo en el pasillo y, al no obtener respuesta desde el departamento, dio aviso a las autoridades.

El miércoles los agentes de la policía cordobesa llamaron a la puerta del departamento de Boulevard Las Heras al 200 que alquilaba Villalba, pero, al no recibir respuesta, derribaron la puerta. Una vez dentro, hallaron el departamento en orden, pero en el dormitorio encontraron el cuerpo de la joven cubierto con una sábana, sobre la cama. Cuando lo inspeccionaron, descubrieron marcas de heridas cortopunzantes en el cuello y en los brazos de la víctima.

Al igual que en el caso de Tatiana Fernández, en la escena faltaba su celular . Se cree que el encuentro también había sido pactado a través del sitio Gemidos TV.

De acuerdo a la investigación, el homicida se llevó el teléfono de la víctima, las llaves y la valija, aunque esta la terminó descartando en la basura.

Fuente: Clarín