Murió tras caer del techo de su casa cuando reparaba el tanque de agua

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Un hombre de 66 años murió luego de caer desde el techo de su vivienda mientras intentaba solucionar un inconveniente en el tanque de agua. El accidente ocurrió este viernes en una casa ubicada en la calle 25, entre 72 y 73, en la zona de Altos de San Lorenzo, La Plata.

Según informaron medios locales, el hombre había subido al techo para reparar un problema relacionado con la provisión de agua. Por motivos que todavía no fueron establecidos, cayó desde una altura aproximada de siete metros.

Tras el accidente, fue asistido y trasladado en ambulancia al Hospital San Martín de La Plata. Pese a la atención médica recibida, murió como consecuencia de las graves heridas provocadas por la caída.