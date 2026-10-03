CASI, dueño de San Isidro: venció como visitante al SIC por 18-13 y se acerca a la clasificación

El CASI dio un paso gigante para clasificarse a las semifinales del Top 14 de la URBA al vencer a su clásico rival, el SIC, por 18-13 como visitante. Fue el partido más importante de la fecha 24, y tuvo como figuras a Felipe Hileman y Eugenio Sartori . Con tres fechas por disputarse, el paso dado este sábado tiene un valor trascendental.

En el entretiempo, la Academia ganaba por 15-10 ante su rival de toda la vida. Se puso arriba en el marcador gracias a los tries de Felipe Hileman y Juan Akemeier, quien además sumó cinco puntos con el pie (un penal y una conversión). El try de la Zanja, por su parte, fue obra de Ignacio Pietranera, un debutante en el clásico.

⚪⚫ ¡AKEMEIER SIEMPRE APARECE PARA EL CASI! ℹ️ El salteño apareció por la punta izquierda para apoyar el segundo try de La Academia frente al SIC. 📺 Mirá el mejor rugby por ESPN en el Plan Premium de Disney+. pic.twitter.com/omGgqRp7m2

La ventaja parcial en el entretiempo se gestó en la defensa: el CASI pescó tres pelotas en su campo en los primeros 40 minutos. También tuvo como aliado a su rival, demasiado indisciplinado: los locales cometieron nueve penales. Y perdieron a Tomás Meyrelles, por lesión.

La tendencia de la primera parte se mantuvo en la segunda, en la que el marcador sólo se movió con los penales de Santiago Pavlovsky para el SIC y de Juan Akemeier para el CASI. El visitante siguió defendiendo con intensidad e impidió que su rival lo vulnerara.

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Fuente: La Nación