Murió Antonio Grimau: el dolor de Moria Casán, Lucía Galán y Arturo Puig al despedir al actor

Esta mañana, a los 82 años, murió Antonio Grimau . La noticia, confirmada por la Asociación Argentina de Actores a través de sus redes sociales, generó una profunda tristeza entre sus colegas, quienes lo reconocieron por su extensa trayectoria en cine, teatro y televisión y lo recordaron con palabras de afecto. Moria Casán, Arturo Puig y Lucía Galán fueron algunas de las figuras que expresaron su dolor.

A Moria Casán le tocó dar a conocer la noticia durante La mañana de Moria , el magazine que conduce de lunes a viernes por la pantalla de eltrece . “Hace un ratito habrán visto mi cara los que están siguiendo el programa. Recibimos una noticia que nos conmovió a todos y que se las tenemos que dar porque está confirmada”, explicó. “No queríamos darla antes de que hubiese una total confirmación”, agregó.

“Falleció a sus 82 años Antonio Grimau, un querido artista, una persona increíble”, anunció. Al recordarlo, Casán aclaró que, aunque ella nunca compartió proyectos con Grimau, su hija, Sofía Gala, sí trabajó junto a él. “Una persona encantadora, un actor increíble, una persona que seguramente se va a extrañar mucho”, expresó. “Actores de raza, gente increíble, hermosa, hermosos compañeros, hermosas personas. Lo despedimos”, sumó, antes de pedir la pausa.

En diálogo con Puro Show , Lucía Galán contó cómo se enteró de la noticia: “Acabo de aterrizar y prender el teléfono y me quedé realmente muy, muy shockeada”. La cantante compartió con Grimau la telenovela Soy gitano y el musical ¡ Hello, Dolly! : “Un compañero maravilloso, de buen humor, siempre sonriendo. Una persona realmente muy querible, ayudándome todo el tiempo en lo que era mi primera experiencia fuerte en comedia musical”, recordó.

Durante la charla, Galán contó que hacía poco lo había ido a ver al teatro y habló del vínculo que tenía con el actor. “No éramos amigos, pero cada vez que nos encontrábamos celebrábamos y nos dábamos un abrazo, realmente con mucho respeto”, repasó. “Gente entrañable. Tan talentoso, con una base, con una solidez y con una calidez y una forma de trabajar hiperrespetuosa en todo”, sumó.

Cuando le preguntaron cómo era Grimau en la intimidad del trabajo, Galán señaló: “Hacía chistes muy ingeniosos, muy inteligentes, comentarios muy ácidos. Pero siempre muy atento a todo, muy respetuoso”. Antes de despedirse, destacó su trato con el elenco: “Respetuoso con todos, con todo el resto del elenco, por más que su trayectoria superaba absolutamente la de todos”.

Arturo Puig también expresó su tristeza en diálogo con Puro Show . “Estoy muy impactado, me acabo de enterar de lo de Antonio”, dijo al comienzo de la charla. Ambos compartieron escenario en El precio y, luego, Puig lo dirigió en ¡ Hello, Dolly! y en Piel de Judas , junto a Susana Giménez. “Yo lo quería muchísimo, era un gran actor, un tipo divino”, expresó.

Puig recordó un encuentro reciente que había organizado Carlos Rottemberg y del que también participaron Germán Kraus, Claudio García Satur y Pablo Alarcón. “Nuestras vidas habían sido bastante parecidas en las carreras. Hablamos de muchas cosas, de distintos programas que habíamos hecho juntos o separados, pero más o menos para la misma época”, contó. “Lo que podemos hablar los actores: generalmente hablamos de trabajo”, agregó.

Al explicar por qué lo convocaba para sus proyectos, destacó: “Yo siempre lo llamé a él para dirigirlo porque sabía que era un profesional extraordinario, de los actores que el primer día de ensayo venían con la letra sabida. Eso a mí como director me daba una gran seguridad”. Esa confianza también estaba presente cuando les tocaba actuar juntos: “Cuando hicimos El precio teníamos unos diálogos muy fuertes entre él y yo. La verdad que era un placer sentir ese actor al que vos le tirás el bocadillo y rebota maravillosamente bien”. Antes de despedirse, resumió su tristeza: “Se va un amigo y un gran actor”.

Fuente: La Nación