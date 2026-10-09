Milei recuperó terreno en las redes con Malvinas y Kicillof crece como principal opositor digital

Javier Milei encontró en Malvinas y en la agenda internacional una vía para recuperar terreno en las redes sociales . Después de meses de deterioro de su imagen digital, durante septiembre el Presidente consiguió achicar significativamente la distancia entre las menciones positivas y negativas, según un informe de la consultora Ad Hoc. La mejora fue de 10 puntos, aunque estuvo acompañada por otro dato menos favorable para el Gobierno: por segundo mes consecutivo cayó la cantidad de publicaciones que hablan del mandatario.

El fenómeno tuvo como contracara el crecimiento digital de Axel Kicillof, que terminó septiembre con 580.000 menciones y se consolidó como el dirigente opositor con mayor volumen de conversación durante 2026. El gobernador bonaerense reunió, incluso, más menciones que Cristina Kirchner, Myriam Bregman y Sergio Massa juntos .

La recuperación de Milei estuvo impulsada por los temas que dominaron la conversación de septiembre. Malvinas, soberanía, la relación con Estados Unidos y su discurso ante las Naciones Unidas desplazaron el eje hacia asuntos de política exterior y discusiones más ideológicas.

Dos momentos fueron especialmente favorables para él. En el pico de conversación por el dato de inflación de agosto (que dio 1,7% la cifra más baja en 14 meses), las menciones positivas sobre Milei llegaron al 60%, frente a un 25% de negativas. Durante las repercusiones de su discurso ante la ONU, la relación fue de 50% positivas y 33% negativas según el informe.

El tema de Malvinas fue uno de los motores centrales. La cadena nacional de principios de septiembre fue uno de los momentos de mejor recepción digital del Presidente. Además, su intervención ante las Naciones Unidas resultó positiva. Según Ad Hoc, la agenda internacional permitió que el Gobierno saliera de conversaciones relacionadas con problemas domésticos y encontrara asuntos en los que su propia comunidad digital podía intervenir con mayor fuerza.

No fue solamente una cuestión temática. La comunidad libertaria mostró una capacidad de movilización muy superior a la de otros espacios políticos. En la conversación sobre Malvinas concentró el 28,3% de las menciones, mientras que el sector identificado como peronista y anti-LLA representó el 18,5%. Incluso las comunidades extranjeras tuvieron mayor participación que el peronismo. De acuerdo con el estudio, cada publicación del núcleo libertario vinculada a Malvinas fue replicada, en promedio, seis veces , mientras que entre los usuarios peronistas la relación fue de una réplica por publicación.

La mejora, sin embargo, no supone un cambio completo de tendencia a favor del Presidente . En septiembre, el 46,2% de las menciones sobre Milei fueron negativas, el 38,4% positivas y el 15,4% neutrales. Fue el octavo mes consecutivo con predominio de negatividad , una racha similar a la registrada entre febrero y septiembre de 2025. El informe de Ad Hoc analizó conversaciones digitales durante septiembre.

Además, el Presidente generó unas 5,2 millones de menciones durante septiembre, pero fue el segundo mes consecutivo de retroceso en el volumen total de conversación. Es decir: mejoró el clima de las publicaciones que hablan de él, pero cada vez hay menos publicaciones que lo mencionan .

El contraste también aparece en la agenda internacional. El discurso ante la ONU fue uno de los momentos más favorables del mes para Milei, pero generó 272.000 menciones, por debajo de las 335.000 de 2025 y las 344.000 de 2024. Fue su intervención ante ese organismo con menor volumen de conversación desde que llegó a la Casa Rosada.

También Malvinas mostró un efecto intenso pero breve . La conversación creció después de la cadena nacional, aunque quedó lejos de otros episodios del año vinculados con las Islas y perdió fuerza rápidamente. Para la consultora, el tema activa especialmente a las comunidades libertarias, pero no sostiene el interés durante períodos prolongados.

Mientras Milei recuperó parte del terreno perdido, Kicillof amplió su protagonismo dentro del universo opositor . Su crecimiento estuvo motivado en gran parte por su mensaje al peronismo de cara a 2027 durante el plenario del Movimiento Derecho al Futuro, su viaje a Nueva York, sus posiciones sobre Malvinas y Medio Oriente y también por el debate sobre la edad de imputabilidad.

El gobernador terminó septiembre con 580.000 menciones , un aumento del 27% respecto de agosto. Cristina Kirchner registró 248.000 y cayó 2%; Myriam Bregman llegó a 138.000, con una suba del 21%; y Sergio Massa acumuló 118.000, un descenso mensual del 23%. Kicillof reunió por sí solo más menciones que los otros tres dirigentes sumados. Y, según el relevamiento, en lo que va de 2026 ya es el opositor que genera mayor volumen de conversación digital, incluso por encima de Cristina Kirchner.

Así, septiembre deja un escenario digital polarizado entre Javier Milei y Axel Kicillof, con ambos dirigentes concentrando buena parte de la confrontación y replicando esa disputa entre sus seguidores. Milei consiguió mejorar su imagen digital impulsado por temas de política exterior y la agenda de Malvinas, mientras que Kicillof le sacó ventaja a sus rivales peronistas al marcar distancia del Presidente con una agenda propia que no siempre está alineada a la de su espacio político.

Redactora de la sección Política.

Fuente: Clarín