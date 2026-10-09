Cien presos por día y un convoy “blindado”: cómo será el operativo para trasladar a los presos desde la cárcel de Devoto a Marcos Paz

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, reveló este viernes que el operativo de traslado de los 1.500 detenidos en la cárcel de Villa de Devoto hacia el nuevo penal de Marcos Paz incluirá a cien presos por día, que serán llevados en un convoy "blindado" con autos, camionetas y helicópteros.

Después de sostener que el traslado de los presos a Marcos Paz "es una deuda histórica", la funcionaria contó que están "terminando las pruebas" en el nuevo penal de máxima seguridad con 250 agentes del Servicio Penitenciario Federal que están dentro de la cárcel "probando todo" antes de tener el alta.

"Vamos a trabajar con cien traslados por día. Cien personas por día. En cada vehículo hay 12 plazas para presos porque va a personal adentro. El convoy se compone de unos cuantos autos y camionetas de tralados, los vehículos escolta, las motos, helicóptero y en pararalelo vehículos antidisturbios", precisó Monteoliva en una entrevista con radio Mitre .

El lugar adonde se trasladará la población de detenidos de la cárcel de Villa Devoto

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También detalló la titular de la cartera de Seguridad que cada preso tendrá puesta durante el traslado " una pulsera con código QR para la trazabilidad del traslado desde que sale hasta que ingresa" al nuevo penal.

Además, según precisó, todos los móviles que estén involucrados en los traslados tienen GPS para el monitoreo del viaje que dura poco más de una hora y media.

Monteoliva contó que el Servicio Penitenciario mantuvo reuniones con los presos, la población que suele visitar a los detenidos en Devoto y también con organizaciones y la Iglesia. Además, precisó que a la clasificación habitual "por peligrosidad y delitos cometidos" se le sumó un triaje médico para tenerlo en cuenta al momento de los traslados.

Los convoys con los detenidos comenzarán los próximos días pero se interrumpirán días antes de la visita del papa León XIV , quien dará una bendición en Devoto. La visita del pontífice al país será entre el 8 y el 11 de noviembre

"Vamos a frenar, vamos a hacer una pausa unos días antes, ya tenemos todo adecuado para la visita con los internos que quedan para la bendición que va a dar su santidad en Devoto y una vez que que se vaya continuamos con lo que falta", detalló la ministra de Seguridad.

Monteoliva planteó como objetivo terminar el 2026 "con Devoto desocupada" . El nuevo complejo penitenciario construido en Marcos Paz tiene capacidad para 2.400 presos.

El complejo penitenciario de Marcos Paz fue construido como parte del proyecto destinado a ampliar la capacidad del sistema penitenciario federal y permitir, entre otros objetivos, el cierre del penal de Devoto. De todos modos, Monteoliva afirmó que el nuevo penal no resuelve "el probelma de la sobrepoblación carcelaria" y que, en un futuro, serán necesarias "más cárceles" en condiciones adecuadas.

La construcción del complejo de Marcos Paz demandó varios años y atravesó distintas etapas de paralización y reactivación, incluso con cruces entre los gobiernos nacional y porteño, en ese entonces encarnados por Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta.

El nuevo establecimiento cuenta con sectores destinados al alojamiento de internos, además de áreas administrativas, sanitarias, educativas, laborales, deportivas y de visitas.

Fuente: Clarín