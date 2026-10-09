La embajadora de Israel le agradeció al Gobierno su apoyo, en un emotivo homenaje de la comunidad judía a la familia Bibas en Buenos Aires

A tres años del ataque del 7 de octubre de 2023 contra la población de Israel, la comunidad judía argentina realizó este jueves un acto de homenaje a las víctimas y sobrevivientes de aquella sangrienta jornada, donde habló la embajadora de Israel, un representante de las entidades judías argentinas, un argentino secuestrado por Hamas, la madre de otros dos secuestrados argentinos y el padre de un joven asesinado en el festival Nova por los terroristas de Hamas.

La emotiva ceremonia fue en la plaza de Vera y Fitz Roy, en el barrio porteño de Villa Crespo, donde se inauguró el "Espacio Fitz Roy - Familia Bibas" , un lugar permanente destinado a la memoria. Allí plantaron un árbol y colocaron seis postas que permiten conocer la historia de la familia asesinada por Hamas e informarse del sangriento ataque terrorista a la población en Israel, mediante un sistema de carteles y códigos QR que van guiando el recorrido.

"Quiero expresar mi gratitud al pueblo argentino y a su Gobierno", dijo la embajadora de Israel en la Argentina, Ahuva Spieler Reshef , que siempre estuvieron acompañando, en un contexto global donde muchas veces "falta claridad para condenar al terrorismo".

Y agregó que "asistimos a la reaparición de un fenómeno antiguo y nefasto. Se reavivó un antisemitismo que siempre estuvo latente, que encontró en esta tragedia la excusa perfecta para manifestarse en sus peores formas. En ciudades, universidades y plazas de todo el mundo, las comunidades judías y los israelíes de la diáspora comenzaron a sentir el peso de este flagelo histórico, confirmando que el odio que nos ataca no entiende de fronteras".

"Es por eso que la respuesta a esta amenaza global necesita también de una firmeza frente a quienes pretenden intimidarnos y silenciarnos. En este sitio de Buenos Aires queda escrito el nombre de la familia Bibas, que une a los dos países y forma parte de esta ciudad . En su nombre recordamos a todas las familias que perdieron a alguien" en el ataque terrorista de Hamas en Israel, sostuvo la embajadora Spieler Reshef, que hace dos semanas empezó su gestión en la Argentina.

"Después de 498 días bajo tierra, un poco de lluvia no viene mal", arrancó su discurso Iair Horn, uno de los 17 argentinos secuestrados por Hamas -junto a su hermano Eitan- que fueron liberados con vida. Lo dijo Iair cuando comenzaba a llover en Villa Crespo, mientras algunos de los cientos de asistentes al acto sacaban sus paraguas y otros dejaban que esas gotas los mojaran para mezclarse con las lágrimas que corrían por los rostros emocionados con sus palabras.

"Yo no lloraba nunca, no sé quién me vio llorar. De los 498 días que estuve en cautiverio, la única vez que lloré fue cuando me separaron de mi hermano Eitan. Y después no paré de llorar nunca más", aseguró Iair Horn.

Y mencionó la paradoja que se le plantea, ya que estudió cerca de donde se hizo el acto, en la escuela Scholem Aleijem, "donde hay un mural que dice 'la risa es salud, los doctores recomiendan reirse'. Y así vivo yo y así vive mi familia. Y así era toda mi comunidad de Nir-Oz, que fue masacrada ese día", planteó Iair Horn.

"Espero que podamos seguir recordando, pero con alegría. Porque eran ellos también gente alegre. Y como decía Primo Levy, sobreviviente de la Shoa, de Auschwitz, "quien reniega de su pasado, está condenado a revivirlo. Por eso es importante que estemos acá, aportando cada uno su granito de arena", concluyó Iair Horn.

También fueron oradores del acto central de la comunidad judía Federico Nemetsky , presidente de la Organización Sionista Argentina (OSA); Agustín Ponti , presidente de la Comuna 15, autor del proyecto "Espacio Fitz Roy - Familia Bibas"; Silvia Cunio , madre de los hermanos Ariel y David Cunio, quienes fueron secuestrados en el kibutz de Nir Oz y luego liberados; y Eyal Nachman , padre de Ilay Nachman, un joven de 23 años que fue asesinado el 7 de octubre en el festival Nova.

El acto reunió a representantes de AMIA, DAIA, OSA, FACCMA y otras entidades de la comunidad judía, además de funcionarios porteños de la Comuna 15 y diversas personalidades, entre los que estaba el presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza; el presidente de la DAIA, Mauro Berenstein ; la diputada Sabrina Ajmechet (LLA) y el juez de la Cámara de Casación Penal, Mariano Borisnky, entre otros.

La convocatoria buscó mantener el recuerdo de las víctimas y también homenajear a la familia Bibas, convertida en uno de los símbolos del ataque del 7 de octubre. Cuando fueron secuestrados, Shiri Bibas tenía 32 años, Ariel 4 años y Kfir 9 meses, el rehén más joven de la masacre terrorista. El padre de la familia, Yarden, permaneció 484 días en cautiverio y fue liberado vivo el 1° de febrero de 2025.

El homenaje realizado en Villa Crespo se sumó a distintas actividades que se realizaron en Argentina y otros países para recordar el tercer aniversario del ataque del 7 de octubre. Esta semana, la Legislatura porteña distinguió a Iair Horn como Huésped de Honor de la Ciudad y allí contó detalles de los 498 días que permaneció cautivo en Gaza.

“Lo peor fue el terror psicológico constante. Decían que nos iban a matar a mi hermano o a mí, o a poner una bomba en el túnel”, contó Horn durante una entrevista con Clarín realizada en el homenaje en la Legislatura , al recordar su cautiverio. Su hermano Eitan permaneció 738 días secuestrado y fue liberado en octubre de 2025. Ambos fueron capturados en el kibutz Nir Oz durante el ataque del 7 de octubre.

El miércoles, la Embajada de Israel en Argentina realizó otro acto conmemorativo en el Palacio Libertad, donde participaron familiares de víctimas, sobrevivientes, dirigentes políticos, empresarios y representantes diplomáticos. Allí estuvieron el empresario Marcelo Mindlin ; los dirigentes políticos Sabrina Ajmechet, Maximiliano Ferraro, Santiago Santurio, Waldo Wolff, Jorge Telerman y Juan Manzur ; el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas ; el presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza ; y el ministro de Defensa, Carlos Presti , entre otros.

Los homenajes también se multiplicaron fuera de la Argentina. En Israel se realizaron ceremonias en distintas comunidades afectadas por el ataque y en el lugar donde se realizó el festival Nova, donde fueron asesinadas 378 personas y 44 fueron secuestradas. En París, en tanto, se inauguró un paseo con los nombres de Shiri, Ariel y Kfir Bibas, con la presencia de Yarden Bibas. También hubo actos en otras ciudades del mundo para recordar a las víctimas y reclamar que no se olvide lo ocurrido el 7 de octubre de 2023.

Es que ese día Hamas y otros grupos armados palestinos lanzaron un ataque contra el sur de Israel. Los atacantes ingresaron a comunidades cercanas a la Franja de Gaza, asesinaron a civiles y soldados y secuestraron a cientos de personas, que fueron trasladadas como rehenes a Gaza. En aquella jornada fueron asesinadas 1.200 personas y 251 fueron secuestradas, de los cuales 83 murieron.

Entre las comunidades atacadas estuvo el kibutz Nir Oz , donde fue secuestrada la familia Bibas. La imagen de Shiri abrazando a sus dos hijos pequeños mientras eran llevados hacia Gaza se convirtió en una de las fotografías más reconocibles de los secuestros del 7 de octubre.

Pero la tragedia de los Bibas comenzó todavía más cerca de su casa. Los padres de Shiri, José Luis “Yossi” Silberman y Margit Silberman, vivían en una vivienda cercana, también en el kibutz Nir Oz. Yossi había nacido en la Argentina y emigró a Israel en 1976. Allí conoció a Margit, nacida en Perú, y juntos formaron su familia. El 7 de octubre, los terroristas incendiaron su casa y ambos fueron asesinados. Margit tenía 63 años y Yossi, 67. Dana, la hermana mayor de Shiri, quedó como la única sobreviviente de la familia inmediata.

Nir Oz también quedó marcado por la historia de otros argentinos. Allí fueron secuestrados los hermanos Iair y Eitan Horn. Iair vivía en el kibutz y Eitan había ido a visitarlo cuando comenzó el ataque. Ambos fueron llevados como rehenes a Gaza. Iair recuperó la libertad en febrero de 2025, después de 498 días de cautiverio, mientras que Eitan fue liberado en octubre de ese año, tras 738 días secuestrado.

También fueron secuestrados en Nir Oz los hermanos Ariel y David Cunio, hijos del argentino José Luis Cunio. Su historia quedó ligada a la de la familia Bibas y a la de los Horn como parte de la tragedia que sufrió esa comunidad, ubicada a pocos kilómetros de la Franja de Gaza.

Entre las víctimas argentinas del 7 de octubre también estuvo Abi Korin, hijo de Moishe y Sara Korin, dos históricos educadores de la comunidad judía argentina que fueron directivos de la escuela Scholem Aleijem, de Villa Crespo .

Abi Korin vivía en el kibutz Holit y murió mientras enfrentaba a los terroristas de Hamas. Además tenía un vínculo con los hermanos Iair y Eitan Horn, que estudiaron en el Scholem Aleijem y fueron secuestrados en Nir Oz. Los tres argentinos también participaron de Nofesh, una agrupación de jóvenes judíos vinculada con esa escuela de Villa Crespo, en Buenos Aires.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín