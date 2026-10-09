Imputaron a un joven por amenazar a su novia con un cuchillo y matar a su perro

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Un hombre de 27 años fue imputado en Apolinario Saravia, Salta, acusado de amenazar de muerte a su pareja con un cuchillo y provocar la muerte del perro de la mujer al dejarlo colgado de un árbol.

El episodio habría ocurrido durante la madrugada del lunes 5 de octubre en una vivienda del barrio Asentamiento de Ferrocarril. Según la denuncia, el acusado llegó al domicilio bajo los efectos del alcohol y tomó un cuchillo que estaba sobre la mesa para amenazar a su novia.

La mujer denunció lo sucedido y aportó un video que fue incorporado a la investigación como elemento de prueba. Tras la intervención judicial, el hombre quedó detenido.

El ataque al perro

De acuerdo con la investigación, el joven también habría utilizado una soga para atar al perro de su pareja a un árbol, donde lo dejó suspendido hasta provocarle la muerte.

El fiscal penal 2 de Anta, César Arturo Saravia, le atribuyó provisoriamente los delitos de amenazas con arma blanca y actos de crueldad animal, en concurso real.

La causa contempla dos hechos: las amenazas denunciadas por la mujer y el episodio que terminó con la muerte de su mascota. Los investigadores analizan el material aportado para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.